בעיתון הכלכלי הנחשב 'דה מרקר', פרסמו היום (שלישי) כתבה על התחבורה ותקפו את יו"ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת אורי מקלב על דאגתו לציבור החרדי.

חבר הכנסת מקלב שידוע בסיוע קטן כגדול לכל פונה, ממשיך עדיין לדאוג לציבור החרדי דרך התפקיד אותו עזב בהוראת גדולי ישראל במשרד התחבורה.

תחת הכותרת "אורי מקלב ממשיך לקדם קווים למוקדים חרדיים", מדווח העיתון כי למרות שמקלב התפטר מתפקידו הרשמי במשרד כבר בחודש יולי האחרון, הוא אינו מרפה מהדרגים המקצועיים. ו"ממשיך לדאוג בענייני משרד התחבורה"

העיתון הכלכלי 'דה מרקר' הקדיש את הכתבה לפעילותו של מקלב, אך במקום לשבח את המסירות, בחרו בעיתון בנימה ביקורתית על כך שמקלב ממשיך לפעול גם מחוץ למשרד התחבורה לטובת המגזר החרדי.

בכתבה נטען כי מקלב ממשיך לפעול מול הרשות הארצית לתחבורה ציבורית. ב'דה מרקר' מצטטים גורמים המלינים על כך: "ח"כ אורי מקלב אינו מכהן כבר חודשים כסגן שרת התחבורה - אך הוא בהחלט ממשיך לפעול התחבורה בכל הנוגע לתגבור תדירויות ותוספות לקווי אוטובוסים לחברה החרדית".

עוד נחשף בכתבה, כי רק לפני כשבועיים נועד מקלב לפגישת עבודה ממושכת עם מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם. לפי העיתון, הפגישה עסקה ב"שיפור בשירות קווי האוטובוסים למוקדי תעסוקה וערים בעלות צביון חרדי כמו מודיעין עילית, ביתר עילית ובית שמש".

העיתון הכלכלי אף "מאשים" את מקלב בכך שהוא פועל למנוע את עליית מחירי התחבורה הציבורית, צעד שמשפיע ישירות על הכיס של כל משפחה חרדית. בכתבה נכתב כי מקלב פועל "כדי למנוע תוכנית נלווית לצד התייקרות הנסיעה בתחבורה הציבורית", ומזכירים כי הוא נאבק למען תקציבים שנועדו לשיפור השירות במגזר.

בעוד שב'דה מרקר' מנסים להציג את הפעילות כחריגה, בסביבתו של מקלב ובציבור החרדי רואים בכך תעודת כבוד לנציג ציבור שגם ללא לשכה מפוארת או תואר רשמי במשרד הממשלתי, לא שוכח לרגע את מצוקת התחבורה של השולחים שלו וממשיך לעבוד עבורם מסביב לשעון. ״כנראה שלפי דה מרקר, אסור לנציג ציבור לעבוד בשליחות הציבור ששלח אותו״ אמרו.