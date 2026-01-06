כיכר השבת
הגר"מ שציגל הופיע היום לסדר ב' בישיבת תורה בתפארתה; הבחורים הגיבו: "הלם" • מעייריב

עצרת הגיוס של הפלג הירושלמי: ירמיהו נצבע בשחור | הגר"מ צדקה הזדעזע: "תגיד לו שאני לא מוחל לו" | הראש"ל הגר"י יוסף מאשים את צה"ל: "הם גזענים" | ישיבת נתיב הדעת - קפלן נערכת להכנסת ספר תורה עם בשורה מדהימה | דה מרקר תוקף את מקלב - אז למה אנחנו מאושרים? | תלמידי ישיבת תורה בתפארתה הוכו בהלם: ראש הבקיאות הופיע לסדר ב' | מזל טוב גני איילון - אחיסמך: עונת הרישום לישיבות מגיעה גם אליכם (מעייריב)

עצרת הרבבות

רחוב ירמיהו בירושלים נצבע הערב בשחור. אלפים רבים המזוהים עם ורבנים נוספים המתנגדים למתווה הגיוס שנתמך בידי מנהיגי המגזרים הספרדים והליטאים הגיעו למחות ולהביע את התנגדותם למתווה שיכלול מכסות ויעדים. המשטרה חסמה משעות הבוקר צירים מרכזיים בריכוזים החרדים בירושלים. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הכחשה גורפת

הגר"מ צדקה, שדעתו על מתווה הגיוס היא מן המפורסמות, נאלץ להכחיש ולהבהיר היום את דעתו הנחרצת שוב ושוב, בשל טענת מקורביו על כך שגורמים מסויימים מפיצים בשמו אמירות תמיכה בחוק הגיוס המקודם על ידי גדולי ישראל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מתקפה חריפה

הראש"ל וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצחק יוסף כתב מכתב חיזוק לתלמיד ישיבה שנעצר בעוון עריקות מ לאור הכרעת גדולי ישראל מכל העדות והחוקים שלא להתייצב בלשכות הגיוס. במהלך המכתב הגר"י תוקף בחריפות את התנהלות המשטרה הצבאית וצה"ל ומאשימם בלא פחות מגזענות. המכתב המלא וכל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

א-ל כביר לא מאס תפילות רבים

בישיבת נתיב הדעת (קפלן) התבשרו השבוע על תוצאות מרנינות שעלו מהבדיקות המקיפות אותן ערך מוקדם יותר ראש הישיבה הנערץ הגאון רבי בונים שרייבר. בישיבה מציינים כי גם זקן המשגיחים שחלה במחלה, הופיע למסור שיחה בהיכל הישיבה. בישיבה מזכירים לציבור להוסיף ולהתפלל לרפואתו השלימה של ראש הישיבה הרב ישראל בונים בן חיא רויזא והרב נפתלי בן סילקא בתקווה שעד אירוע הכנסת ספר התורה הגרנדיוזי שמתוכנן לסוף החורף - יחלימו כל חולי ישראל.

דוגמא אישית

תלמידי ישיבת תורה בתפארתה, הופתעו לגלות את ראש הקיבוץ הנערץ הגאון רבי מתתיהו שציגל מופיע לסדר ב' - כאילו לא מתקיימת היןם חתונת בנו מבכירי ישיבת פוניבז'. הגר"מ שציגל נשאר בהיכל הישיבה עד סמוך ונראה לתחילת השיעור כללי שנמסר בסוף סדר ב' על ידי רה"י הגאון רבי יעקב סטפנסקי והראה לתלמידיו דוגמא אישית מהי. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הרשמים באים

שכונת גני איילון (אחיסמך) בלוד ידעה שנים שקטות בכל הנוגע לעונת הרישום לישיבות הקטנות. בשכונה פעלה ישיבה ליטאית אחת בראשותו של רה"י הגרש"ב סורוצקין. אלא שהשנה תפתח ישיבה קטנה חדשה נוספת לצעירי הצורבים. הישיבה תעמוד בראשותו של הגרי"ה גלזמן - חתנו של הגרב"מ אזרחי זצוק"ל. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם. צפייה נעימה.

