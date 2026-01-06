הרב הדר גלזמן

הרב ישעיה הדר גלזמן הוא חתנו של ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל, אחד מגדולי התורה בדור האחרון. הרב גלזמן ממשיך במסורת המשפחתית של הרבצת תורה והנהגה רוחנית, ופועל להקמת מוסדות תורה חדשים בקרב הציבור הליטאי בישראל.

בשנת תשפ"ו (2025-2026) הקים הרב גלזמן ישיבה קטנה לצעירים מהמגזר הליטאי בשכונת גני איילון, הידועה גם בשם אחיסמך, בעיר לוד. מהלך זה מהווה חלק ממגמה רחבה יותר של חיזוק הנוכחות התורנית בעיר לוד ובשכונות המעורבות שבה, תוך מתן מענה לצעירים המבקשים ללמוד במסגרת ליטאית איכותית.

הישיבה הקטנה שהוקמה על ידי הרב גלזמן מיועדת לתלמידים צעירים המעוניינים בלימוד תורה ברמה גבוהה במסגרת של ישיבה קטנה מסורתית. הישיבה ממוקמת בשכונת גני איילון, אזור המתפתח בשנים האחרונות כמרכז תורני חשוב בעיר לוד, ומושכת משפחות דתיות ותלמידי חכמים רבים.

כחתנו של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל, הרב גלזמן ממשיך בדרכו של זקנו בהנהגה רוחנית ובהרבצת תורה. ישיבת עטרת ישראל, שאותה הנהיג רבי אזרחי, נחשבת לאחת הישיבות המובילות בעולם הליטאי, והרב גלזמן שואף להנחיל את המסורת והשיטה הלימודית שקיבל ממשפחתו לדור הצעיר.

הקמת הישיבה בלוד משקפת את המגמה של פיזור מוסדות תורה למרכזי ערים שונים ברחבי הארץ, תוך חיזוק הנוכחות התורנית באזורים שבעבר לא היו מרכזים תורניים מובהקים. העיר לוד, בזכות מיקומה המרכזי ומחירי הדיור הנוחים יחסית, הפכה ביעד מבוקש עבור משפחות חרדיות ומוסדות תורה.

הרב גלזמן פועל בשיתוף פעולה עם רבני העיר לוד ועם מנהיגות הציבור החרדי המקומי, במטרה לחזק את הלימוד והחינוך התורני בעיר. הישיבה הקטנה שהוא הקים מצטרפת למוסדות תורה נוספים שפועלים בעיר ותורמת לחיזוק האופי התורני של השכונה.