הישיבה לצעירים אחיסמך היא ישיבה קטנה ליטאית שהוקמה בשנת תשפ"ו (2026) על ידי הגאון רבי ישעיה הדר גלזמן, חתנו של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל. הישיבה מיועדת לצעירים ומתמקדת בלימוד תורה על פי המסורת הליטאית, תוך שמירה על אווירה אינטימית של ישיבה קטנה המאפשרת קשר אישי הדוק בין התלמידים לראש הישיבה.

הקמת הישיבה משקפת את המשך המסורת של משפחת אזרחי בעולם הישיבות הליטאיות. הרב ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל היה ידוע כאחד מגדולי התורה בדור האחרון, וחתנו הרב ישעיה הדר גלזמן ממשיך את דרכו החינוכית והרוחנית. הישיבה נושאת את השם "אחיסמך" המסמל את תמיכת ה' בלומדי התורה, כפי שנאמר בתהילים "סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים".

הישיבה לצעירים מתמקדת בגישה חינוכית המשלבת לימוד עמוק של הגמרא והראשונים עם דגש על בניית אישיות תורנית שלמה. המודל של ישיבה קטנה מאפשר התייחסות אישית לכל תלמיד ומעניק לראש הישיבה יכולת להכיר לעומק את כל אחד מהלומדים ולהתאים את הדרכתו לצרכיו הייחודיים.

המסורת הליטאית שעליה מושתתת הישיבה מדגישה את חשיבות העיון העמוק בתלמוד, הבנת שיטות הראשונים והאחרונים, ופיתוח כושר הלימוד העצמאי. הישיבה שומרת על אווירה של רצינות בלימוד תוך יצירת קהילה חמה ותומכת של תלמידים ומשפחותיהם.