הרב מתתיהו שציגל מכהן כראש בקיאות בישיבת תורה בתפארתה, אחת הישיבות המרכזיות בעולם התורה. תפקיד ראש הבקיאות נחשב לאחד התפקידים התורניים החשובים והמכובדים ביותר בעולם הישיבות, ומצריך ידע עצום ומקיף בכל חלקי התורה, הש״ס והפוסקים. הרב שציגל הוא בן דודו של משגיח ישיבת נתיב הדעת קפלן, הנקרא גם הוא בשם רבי מתתיהו שציגל.

תפקיד ראש הבקיאות בישיבה כולל הדרכה והנחיה של תלמידי הישיבה בלימוד הבקיאות, שהוא לימוד רחב ומקיף של כל חלקי התורה שבעל פה. הבקיאות נחשבת ליסוד חשוב בלימוד התורה, המאפשר לתלמיד החכם להיות בקיא בכל מקורות ההלכה והאגדה, ומהווה בסיס להבנה מעמיקה של כל נושא תורני.

ישיבת תורה בתפארתה ידועה כמוסד תורני מוביל המקפיד על רמה גבוהה של לימוד ובקיאות. הישיבה מדגישה את החשיבות של לימוד מעמיק לצד בקיאות רחבה, ותפקיד ראש הבקיאות הוא מרכזי בהשגת מטרה זו. התפקיד כולל גם בחינות ומעקב אחר התקדמות התלמידים בלימוד הבקיאות.

משפחת שציגל ידועה בעולם התורה כמשפחה של תלמידי חכמים ומחנכים. הקשר המשפחתי בין הרב מתתיהו שציגל ראש הבקיאות לבין משגיח ישיבת נתיב הדעת קפלן משקף את המסורת התורנית העמוקה של המשפחה והמחויבות לחינוך תורני ברמה הגבוהה ביותר.