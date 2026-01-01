רכבת ישראל משדרגת את תשתיות המסילה לטובת שיפור השירות הרכבתי ובטיחות הנסיעה ובשל כך היא תבצע עבודות תחזוקה בטיחותיות ומצילות חיים באיזור בנימינה ובאיזור שדרות.
בשל העבודות יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות בקו החוף (ת"א-חיפה) ובקו הנגב המערבי ביום שישי 16.1.26 בלבד.
תופסק זמנית תנועת הרכבות בין תחנות בנימינה וחיפה חוף הכרמל ולא תתאפשר נסיעה רציפה בקו החוף (ת"א-חיפה), תתאפשר נסיעה משולבת עם היסעים.
בנוסף תופסק תנועת הרכבות בין תחנות אשקלון ואופקים ותחנות שדרות ונתיבות תיסגרנה זמנית לשירות ביום זה. רכבת ישראל תפעיל היסעים ללא עלות, תנועת הרכבות תחזור לסדרה במוצאי השבת 17.1.26 עם חידוש השירות.
השינויים המלאים
רכבות בקו נתב"ג-נהריה (רכבות הלילה שבין חמישי לשישי) תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות נתב"ג ובנימינה ובין תחנות חיפה חוף הכרמל ונהריה.
רכבות בקו באר שבע מרכז-נהריה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות באר שבע מרכז ובנימינה ובין תחנות חיפה חוף הכרמל ונהריה.
רכבות בקו עתלית-בית שאן תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת חוף הכרמל ולא תעצורנה בתחנת עתלית.
רכבות בקו אופקים-הרצליה (דרך טבעת השרון) תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת אשקלון, ולא תעצורנה בתחנות אופקים, נתיבות ושדרות.
תחנות עתלית, נתיבות ושדרות תיסגרנה לשירות. "אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על ההבנה והסבלנות", נמסר מרכבת ישראל.
0 תגובות