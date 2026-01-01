רכבת ישראל ( צילום: חיים גולדברג, פלאס 90 )

רכבת ישראל משדרגת את תשתיות המסילה לטובת שיפור השירות הרכבתי ובטיחות הנסיעה ובשל כך היא תבצע עבודות תחזוקה בטיחותיות ומצילות חיים באיזור בנימינה ובאיזור שדרות.