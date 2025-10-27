יו"ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת אורי מקלב, ערך אמש (ראשון) סיור מקיף ביישובי הצפון, כחלק מסדרת סיורים שהוא מקיים בתקופה האחרונה ברחבי הארץ, במטרה לעמוד מקרוב על צרכי הציבור החרדי והדתי ולחזק את פעילות הקהילות המקומיות.

במהלך היום ביקר מקלב במספר יישובים ובהם בית שאן שם פגש מקלב קהילה חרדית ליטאית גדולה וענפה, מגדל העמק, גדעונה - שם התקיימה הנחת אבן הפינה לבית כנסת חדש, ונאורה.

ח"כ מקלב נפגש עם ראשי הערים והמועצות המקומיות, וכן עם נציגי הציבור החרדי הפועלים באזור, במטרה לבחון מקרוב את הצרכים ואת הדרכים לחיזוק החינוך, התשתיות והפעילות התורנית בצפון.

לדברי מקלב, ישנה תנופה מבורכת של התפתחות קהילות חרדיות גם ביישובים המרוחקים ממרכז הארץ, ועל כן חשוב להעניק להן את מלוא התמיכה, "הציבור החרדי בפריפריה זכאי לקבל את אותם תנאים תורניים וחינוכיים שיש לערים הגדולות. חובתנו היא להבטיח שכל משפחה חרדית ודתית בכל מקום בארץ, תוכל לקיים אורח חיים תורני מלא, עם מוסדות, שירותים ופעילות קהילתית הולמת."

מקלב שיבח את ראשי הרשויות על שיתוף הפעולה ועל ההבנה בחשיבות קיומה של פעילות תורנית וחברתית ערה ביישובים. לדבריו, המטרה היא לייצר שיתוף פעולה הדוק בין השלטון המקומי לנציגות החרדית, כדי להביא פתרונות בשטח לצרכים העולים מהקהילות.