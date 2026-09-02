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בדרכם לחו"ל

שישה נוסעים חרדים נעצרו בנתב"ג - רגע לפני שעלו למטוס

צוותי הביטחון בנתב"ג עצרו שישה נוסעים חרדים שניסו לעזוב את הארץ • שניים נתפסו בטרמינל 1 וארבעה בטרמינל 3 | הועברו לרשות האוכלוסין והתברר כי לחובתם עומדים צווי גיוס (חדשות חרדים)

3תגובות
נתב"ג (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

שישה נוסעים חרדים שניסו לטוס לחו"ל דרך נמל התעופה בן גוריון נתפסו על ידי צוותי הביטחון של רשות שדות התעופה. המעצרים בוצעו הן בטרמינל 1 והן בטרמינל 3.

על פי הנתונים שפורסמו על ידי רשות שדות התעופה, שניים מהנוסעים נתפסו בטרמינל 1, בעוד ארבעה נוספים נעצרו בטרמינל 3.

כל השישה הועברו לטיפול רשות האוכלוסין וההגירה לצורך בירור מעמדם.

בבדיקה שנערכה על ידי רשות האוכלוסין התברר כי נגד כל אחד מהנוסעים עומדים צווי גיוס המונעים את יציאתם מהארץ. צווים אלו מהווים מניעה חוקית לעזיבת הארץ, והנוסעים לא היו רשאים לעלות על טיסות יוצאות.

המקרה מגיע על רקע גל מעצרים מתגבר של בימים האחרונים. בין המקרים שעוררו תשומת לב: הסגרתו של בן הישיבה ישראל גוחפי, תלמיד ישיבת כפר חסידים, שנעצר בחיפה לאחר שהסתבך עם פקח בעקבות תקלה בכרטיס הרב קו והוסגר למשטרה הצבאית.

בעקבות המעצרים, יצאו אנשי הפלג הקיצוני של הפלג הירושלמי - הרצפ"ניקים - למחאות ולחסימות כבישים באזור המרכז. כביש גהה נחסם לתנועה, כך גם מספר מקטעים בכביש ז'בוטינסקי, במסגרת מחאה נגד מעצר תלמידי הישיבות.
גיוס חרדיםנתב"געריקיםרשות האוכלוסין וההגירהטיסה לחו"למעצר תלמידי ישיבה

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
טוב מאוד !!
חיים
מה טוב מאוד??
נחום
בנפול אויבך אל תשמח לא כדאי לומר מה שלא ראוי שאז בבית דין של מעלה מעיינים בך "בזכוכית מגדלת " וחוששני שגם אתה אינך כ"כ מי יודע מה
יענקל

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