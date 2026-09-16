סערת אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל הגיעה הבוקר (רביעי) לפתחו של בית המשפט העליון, והרוחות בסיום הדיון סוערות: בדיון שנערך בבג"ץ בעתירת תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה - שפסלה את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה ערב הבחירות - החליטו השופטים לדחות את העתירה.

ההחלטה התקבלה לאחר שמנכ"ל המשרד לשירותי דת הודיע כי בשל לוחות הזמנים הצפופים, המשרד ממילא לא יוכל לקיים את האירוע מבחינה טכנית, מה שהופך את הדיון לתיאורטי בלבד.

מיד בתום הדיון, התראיין השר לשירותי דת לשעבר, ח"כ מיכאל מלכיאלי, ל'כיכר השבת' ולא הסתיר את זעמו על החלטת בית המשפט והתנהלות הייעוץ המשפטי.

"הדברים פשוטים וברורים", תקף מלכיאלי: "גם השופטים, בדיוק כמו היועמ"שית, פשוט לא יכולים לסבול את הרעיון שנעשה כנס גדול ומכובד למרן. לשלוח אותנו לעשות אירוע לרב עובדיה באיזה בית כנסת עם 15 אנשים? יהיו אלפים של אירועים כאלה! זה לא מה שמשרד לשירותי דת צריך לעשות, וזה לא מה שמדינת ישראל רוצה".

מלכיאלי התייחס לטענה כי השופטים דחו את העתירה רק בשל הודעת מנכ"ל המשרד כי האירוע אינו ישים טכנית וטען מדובר בתוצאה ישירה של הצרת הצעדים המתמשכת: "כל זה קורה בגלל הרדיפה של היועמ"שית, ובית המשפט פשוט הולך איתה ביחד. הם לא מסוגלים לסבול שאנחנו נארגן לרב עובדיה את הדבר הגדול שמתאים לדמותו. זו המשך הישיר של הרדיפה נגד שירותי הדת".

מלכיאלי הבהיר כי ש"ס לא תסכים לפשרות שיבזו את זכרו של מרן: "כשהיועמ"שית רודפת את המשרד במכתב אחרי מכתב כדי שנפצל את זה למשהו קטן באיזו עזרת נשים – זה לא יקרה. יהיו אלפי הילולות בכל הארץ, אבל זה לא תפקידו המצומצם של המשרד".

את דבריו סיים השר לשירותי דת לשעבר במסר נחרץ לקראת הבחירות: "בעזרת השם אתם תראו אלפי הילולות בכל פינה. התשובה שלנו ליועמ"שית ולשופטים שנמצאים פה היא ש"ס חזקה - אנחנו לא ניתן לשום גורם לכבות את הנר של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל".