הגאון רבי מרדכי אוירבך אושפז בבית החולים

דאגה עמוקה בתל אביב, הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רבה של קהילת 'אביר יעקב' בעיר, אושפז בבית החולים 'איכילוב' בעקבות דלקת ריאות חריפה • הרב שוהה בבית החולים זה כשבוע ימים ואף עשה שם את ימי ראש השנה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)

חיים רוזנבוים