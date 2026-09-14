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לא המלחמה באיראן

טראמפ בטענה מפתיעה: "זה הגורם שמעלה את מחירי הדלק"

טראמפ טוען כי העלייה במחירי הדלק קשורה בעיקר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שלדבריו יפסיקו את התקפיות על תשתיות האנרגיה | נשיא אוקראינה זלנסקי הגיב בציניות (בעולם)

מימין זלנסקי, משמאל טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארצות הברית טען כי הגורם לעלייה במחירי הנפט, כ-110 דולר לחבית, היו התקיפות ההדדיות של אוקראינה ו.

לטענתו, "אוקראינה ורוסיה הסכימו להפסיק את התקיפות במתקני האנרגיה. זה מה שמביא לעלייה במחירי הדלק, לא המלחמה ב".

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הגיב בציניות וטען: "אוקראינה מוכנה להפסיק את התקיפות על מתקני הנפט של רוסיה אם בעלות הברית ילחצו על רוסיה להפסיק את התקיפות על מתקני האנרגיה שלנו. לא נראה שרוסיה מעוניינת להפסיק".

"הוא פוגע בעולם"

"זלנסקי צריך לעשות דבר אחד – הוא צריך להפסיק לפגוע בדלק דיזל ברוסיה", אמר טראמפ אתמול במהלך ביקורו באירלנד. "תנו לו לפגוע במטרות (אחרות), אבל לא בדלק דיזל, בגלל שזה פוגע בעולם".

נציין כי מוקדם יותר הערב קישר טראמפ בין עליית המחירים לממשל האמריקאי הקודם. "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'", כתב ברשת החברתית שבבעלותו.

"אפילו הנפט היה גבוה יותר תחת ביידן מאשר כעת, ומנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני! למעט חריג זמני של הנפט, המחירים יורדים בחדות, והנפט ירד כמו אבן ברגע שהסכסוך הצבאי עם איראן יסתיים, וזה לא ייקח זמן רב".
איראןדונלד טראמפרוסיהנפטזלנסקי

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