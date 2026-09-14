טראמפ בטענה מפתיעה: "זה הגורם שמעלה את מחירי הדלק"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי הגורם לעלייה במחירי הנפט, כ-110 דולר לחבית, היו התקיפות ההדדיות של אוקראינה ורוסיה.

לטענתו, "אוקראינה ורוסיה הסכימו להפסיק את התקיפות במתקני האנרגיה. זה מה שמביא לעלייה במחירי הדלק, לא המלחמה באיראן".

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הגיב בציניות וטען: "אוקראינה מוכנה להפסיק את התקיפות על מתקני הנפט של רוסיה אם בעלות הברית ילחצו על רוסיה להפסיק את התקיפות על מתקני האנרגיה שלנו. לא נראה שרוסיה מעוניינת להפסיק".

"הוא פוגע בעולם"

"זלנסקי צריך לעשות דבר אחד – הוא צריך להפסיק לפגוע בדלק דיזל ברוסיה", אמר טראמפ אתמול במהלך ביקורו באירלנד. "תנו לו לפגוע במטרות (אחרות), אבל לא בדלק דיזל, בגלל שזה פוגע בעולם".

נציין כי מוקדם יותר הערב קישר טראמפ בין עליית המחירים לממשל האמריקאי הקודם. "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'", כתב ברשת החברתית שבבעלותו.

"אפילו הנפט היה גבוה יותר תחת ביידן מאשר כעת, ומנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני! למעט חריג זמני של הנפט, המחירים יורדים בחדות, והנפט ירד כמו אבן ברגע שהסכסוך הצבאי עם איראן יסתיים, וזה לא ייקח זמן רב".