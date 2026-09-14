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איראן בהודעה דרמטית: "מכלית נפט התפוצצה על מוקשים במצר הורמוז"

משמרות המהפכה של איראן טענו הערב כי מכלית נפט התפוצצה אחרי שפגעה במוקשים ימיים במצר | ההודעה הגיעה זמן קצר לאחר הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "הנפט זורם" (בעולם)

משמרות המהפכה של טענו הערב (שני) כי מכלית הנפט EL GAIA שעגנה לאחרונה בעומאן התפוצצה אחרי שפגעה במוקשים ימיים במצר הורמוז.

לפי פיקוד חיל הים של משמרות המהפכה, המכלית התכוונה לעבור "דרך אזור אסור לשיט מדרום למצור הורמוז". לדבריהם, לאחר הפיצוץ "המאמצים להשתלט על האש כשלו - והמכלית כולה עולה בלהבות".

"בעבר פורסמו אזהרות רבות בדבר הסכנה הטמונה בנתיב בלתי-חוקי זה. חיל הים של משמרות המהפכה מצהיר בנחרצות כי מצר הורמוז חסום ונותר תחת שליטתנו המלאה", סיכמו במשמרות המהפכה.

ההודעה הגיעה זמן קצר לאחר שנשיא טען לחופש תנועה מלא בחסות ספינות מלחמה אמריקאיות, בהתייחס לתנועת האנרגיה במפרץ הפרסי.

"נפט זורם דרך מצר הורמוז. מדינות העולם, שלא עזרו לנו כלל, צריכות, ויחזירו, את הכספים לארצות הברית של אמריקה כשהתלקחות התרמית הזו תסתיים", הצהיר.

​בהמשך הציג הנשיא את עמדתו בנוגע לאפשרות של מגעים דיפלומטיים מול "ממשל איראני מוחלש". "האומה הכושלת של איראן רוצה לעשות עסקה, במהירות ובאופן נואש. אני אקבע אם ארצות הברית תבחר להשתלב - תפיסה שאנו פתוחים לגביה", סיכם.
ארה"באיראןדונלד טראמפמשמרות המהפכהמצר הורמוז

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