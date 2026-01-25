תיעוד חדש של הירי בידי שוטר בארה"ב מטלטל את המדינה | צפו

תיעוד הירי במיניאפוליס ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

איגוד העובדים הפדרליים בארה"ב (AFGE) זיהה את האיש שנורה למוות בידי שוטר משמר הגבול במיניאפוליס בשבת, במקרה שני בחודש האחרון, כאחד מחבריו, אלכס ג'פרי פרטי. פרטי, בן 37 תושב מיניאפוליס ואח טיפול נמרץ בבית חולים של מחלקת הוותיקים האמריקנית, נורה במהלך מבצע אכיפת הגירה שכוון נגד חוסה הוארטה-צ'ומה, מהגר בלתי חוקי בעל עבר פלילי.

אלכס ג'פרי פרטי ( מתוך רשתות חברתיות )

גורמי ביטחון המולדת טענו כי פרטי התקרב לסוכני משמר הגבול כשהוא חמוש באקדח 9 מ"מ ו"התנגד באלימות" כאשר ניסו לפרקו מנשקו. חובשים העניקו לו טיפול רפואי במקום, אך מותו נקבע בזירת הירי. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות ואומת בידי הניו יורק טיימס מראה כמה סוכנים מתגוששים עם האיש לפני שהם מורידים אותו על ברכיו. הוא נראה מתנגד בזמן שסוכנים אוחזים ברגליו, לוחצים על גבו ומכים אותו שוב ושוב.

שניות לפני הירי, מתוך התיעוד ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בתיעוד נראה סוכן מתקרב ומושך משהו מהאיש בזמן שאחרים מחזיקים בו על הקרקע. אחד הסוכנים נראה שולף נשק מתוך ההתגוששות, ובמקביל סוכן נוסף מוציא את אקדחו, מכוון לגבו של האיש ויורה מטווח קצר. לאחר מכן נראה שהוא ממשיך לירות והאיש קורס. שני סוכנים נראים יורים לעברו גם כשהוא חסר תנועה על הקרקע.

על פי הניתוח של הניו יורק טיימס, לפי הסרטון, נורו לפחות עשר יריות בתוך כחמש שניות. בנוסף עלה על פי ניתוח דקות קודם הירי הקטלני כי בניגוד לטענות הגורמים במשרד לביטחון המולדת האיש החזיק טלפון בידו ולא אקדח כאשר הופל לקרקע ונורה, ואין ראיה לכך שפתח באש.

אביו, מייקל פרטי, סיפר לרשת AP כי בנו החל להשתתף במחאות לאחר הירי הקטלני שהתרחש יותר מוקדם במהלכו נהרגה רנה ניקול גוד בידי סוכן ICE, והיה "מוטרד מאוד ממה שקורה במיניאפוליס וברחבי ארה"ב עם ICE". לדבריו, בנו חש שמדובר בעוול והשתתף בהפגנות מתוך דאגה לאחרים. ההורים סיפרו כי ביקשו ממנו לאחרונה להיזהר במחאות ולא "להיגרר" או "לעשות משהו טיפשי", והוא השיב שהוא מבין זאת.

בהצהרה שמסרה המשפחה ל-AP נטען כי "השקרים המחליאים" שנאמרו על בנם בידי הממשל "מקוממים ומגעילים", וכי בסרטונים נראה שאינו מחזיק אקדח בעת העימות אלא טלפון ביד אחת וידו השנייה מורמת, תוך שהוא מנסה להגן על אישה שנדחפה לקרקע ותוך שימוש בגז פלפל נגדו. המשפחה ביקשה "להוציא את האמת" על בנם ותיארה אותו כאדם טוב.

אלכס פרטי דקות לפני הירי ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

באיגוד AFGE נמסר כי פרטים רבים עדיין אינם ברורים. האיגוד ציין כי סרטונים מהאירוע מופצים ברשתות החברתיות וכי המחלקה לביטחון המולדת טענה שהאדם שנהרג כיוון נשק לעבר הסוכנים, אך לטענתם מהחומר הזמין כעת הדבר אינו מבוסס באופן חד-משמעי. האיגוד קרא להימנע מספקולציות ולהישאר רגועים, והדגיש כי עצם אובדן חייו של חבר איגוד הוא אירוע טרגי ומכאיב.

גינויים לאירוע

סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס כתבה ברשת X כי היא "זועמת ושבורת לב". לדבריה, פרטי הקדיש את חייו המקצועיים לשירות הקהילה והמדינה כאח טיפול נמרץ, וטענה כי מסרטונים נראה שניסה להגן על הקהילה ברגעיו האחרונים. היא הוסיפה כי רבים במינסוטה "הגנו באומץ על שכניהם" מפני מה שכינתה "כיבוש רצחני" של עיר אמריקנית בידי הממשלה הפדרלית.

התובע הכללי של מינסוטה, קית' אליסון, אמר כי הוא שותף ל"צער והכעס העזים" על כך שתושב נוסף של מינסוטה נורה למוות. הוא הוסיף כי משרדו יטען בבית המשפט לסיום מה שכינה "כיבוש בלתי חוקי ובלתי חוקתי של הערים והטרור והאלימות שהוא גורם".

רצף אירועים מטריד

התקרית המצערת אירעה כחודש בלבד לאחר ירי קטלני נוסף במיניאפוליס, שבו נהרגה רנה ניקול גוד, בת 37, לאחר שעל פי הרשויות ניסתה לדרוס את סוכני רשות ההגירה והאכיפה האמריקאית (ICE).

רנה ניקול גוד ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בתיעוד שפורסם אז ברשתות החברתיות נראים סוכני ההגירה כשהם מנסים לעצור את רכבה של המפגינה. אחד הסוכנים שולף את נשקו ומכוון לעברה, וכשהיא מתחילה לנסוע הוא יורה בה מטווח אפס.

מאז אירוע הירי התקיימו מחאות רבות ברחבי המדינה כנגד סוכני רשות ההגירה. ראש עיריית מיניאפוליס, ג'ייקוב פריי, הביע אז זעם חריף על האירוע ודחה את טענות המשרד לביטחון המולדת שלפיהן הירי בוצע מתוך סכנה מיידית. במסיבת עיתונאים אמר: "יש לי מסר אחד לרשות – תעופו מפה".