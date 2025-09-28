כיכר השבת
"טכנולוגיה?"

הנוסעים ההמומים תיעדו: עובדת החברה הדביקה חלון שבור עם... סלוטייפ

אירוע חריג תועד ופורסם בסוף השבוע ברשתות החברתיות ובבלוגי התעופה, כאשר עובדי חברת התעופה 'וויז אייר' בחרו לתקן סדק בחלון באמצעות.. סרט דביק | נוסע שהיה במטוס סיפר כי מהנדס של החברה הדביק את החלון עם "דבק רגיל ששווה 2 ליי" (תעופה)

מדביקה את החלון השבור עם סלוטייפ (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אירוע חריג ספק ביזארי ספק רשלני תועד ופורסם בסוף השבוע ברשתות החברתיות ובבלוגי התעופה, כאשר עובדי חברת התעופה 'וויז אייר' בחרו לתקן סדק בחלון באמצעות.. סרט דביק. בתיעוד נשמעים הנוסעים צוחקים למראה הסיטואציה.

התקרית התרחשה בטיסה של וויז אייר מלונדון לבקאו ברומניה, כאשר נוסע הבחין בסדק בזכוכית החלון במהלך ההמראה וצילם סרטון בו נראים עובדי חברת התעופה מדביקים את הנזק. התקרית גרמה לפאניקה ועיכוב של הטיסה בכמעט ארבע שעות.

נוסע שהיה על הטיסה סיפר לתקשורת הרומנית: "אחרי שעלינו למטוס, כשכבר היינו קרובים למסלול ההמראה, כדי שנוכל להמריא - צוות הטיסה ראה שהחלון שבור. אחרי עוד 20 דקות, הגיע מהנדס של החברה, עם סרט דביק, והדביק את החלון. הוא אמר שאנחנו בטוחים לעזוב". לדבריו, "זה לא היה דבק מיוחד, זה היה סתם דבק רגיל, ששווה 2 ליי".

מטעמה של וויז אייר נמסר כי רק השכבה הפנימית הדקורטיבית של החלון נסדקה, בעוד שמבנה החלון הרב-שכבתי נותר בטוח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר