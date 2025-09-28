אירוע חריג ספק ביזארי ספק רשלני תועד ופורסם בסוף השבוע ברשתות החברתיות ובבלוגי התעופה, כאשר עובדי חברת התעופה 'וויז אייר' בחרו לתקן סדק בחלון באמצעות.. סרט דביק. בתיעוד נשמעים הנוסעים צוחקים למראה הסיטואציה.

התקרית התרחשה בטיסה של וויז אייר מלונדון לבקאו ברומניה, כאשר נוסע הבחין בסדק בזכוכית החלון במהלך ההמראה וצילם סרטון בו נראים עובדי חברת התעופה מדביקים את הנזק. התקרית גרמה לפאניקה ועיכוב של הטיסה בכמעט ארבע שעות.

נוסע שהיה על הטיסה סיפר לתקשורת הרומנית: "אחרי שעלינו למטוס, כשכבר היינו קרובים למסלול ההמראה, כדי שנוכל להמריא - צוות הטיסה ראה שהחלון שבור. אחרי עוד 20 דקות, הגיע מהנדס של החברה, עם סרט דביק, והדביק את החלון. הוא אמר שאנחנו בטוחים לעזוב". לדבריו, "זה לא היה דבק מיוחד, זה היה סתם דבק רגיל, ששווה 2 ליי".

מטעמה של וויז אייר נמסר כי רק השכבה הפנימית הדקורטיבית של החלון נסדקה, בעוד שמבנה החלון הרב-שכבתי נותר בטוח.