חברת התעופה הישראלית 'ארקיע' הודיעה היום (ראשון) כי חתמה על הסכם עם חברת Hi Fly הפורטוגזית, במסגרתו תחכיר מטוס רחב גוף מדגם Airbus A330-200, שיתחיל לפעול כבר ב-15 באוקטובר 2025.

על פי הודעת החברה, המטוס ישמש את קווי ארקיע הארוכים ליעדים פופולריים במיוחד כגון ניו יורק, בנגקוק ויעדים נוספים בתאילנד, ויציע חוויית טיסה משודרגת, עם מחלקת עסקים מתקדמת הכוללת 20 מושבים הנפתחים למיטה מלאה.

לצד שדרוג חוויית השירות, המטוס החדש יהיה ממותג חיצונית בצבעי ארקיע, ויצטרף לצי המטוסים רחבי הגוף של החברה. מדובר בצעד אסטרטגי הממחיש את כוונתה של ארקיע להרחיב את נוכחותה גם בשוק הטיסות הארוכות ולספק לנוסעים אלטרנטיבה ישראלית איכותית במחירים משתלמים.

חברת Hi Fly היא אחת מחברות החכרת המטוסים הגדולות באירופה, ומתמחה בשירותי ACMI (מטוס, צוות, תחזוקה וביטוח). לחברה צי של 14 מטוסים, כולל Airbus A380 – המטוס המסחרי הגדול בעולם. הניסיון של Hi Fly מעניק לארקיע גמישות תפעולית גבוהה ואפשרות להתרחבות מהירה.

"הוספת מטוס רחב גוף נוסף עם מחלקת עסקים ברמה הגבוהה ביותר, היא צעד משמעותי נוסף עבור ארקיע", מסביר מנכ"ל החברה עוז ברלוביץ'.

לדברי המנכ"ל, "המטוס יאפשר לנו לשדרג את השירות בטיסות הארוכות ולהציע מחלקת עסקים בכל צי מטוסי רחבי הגוף שלנו. אנחנו ממשיכים כל העת במימוש התוכנית האסטרטגית והחזון של החברה: להיות אלטרנטיבה ישראלית גם בטיסות ארוכות, במחירים שוברי שוק".