בית משפט פדרלי בקליפורניה הורה בשבוע האחרון לחברת התעופה אמריקן איירליינס לשלם 9.6 מיליון דולר של פיצויים לנוסע שלקה בשבץ במהלך טיסה של החברה במהלך מקרה חירום רפואי בטיסה בשנת 2021.

הפיצויים כוללים הוצאות טיפול, סבל נפשי ומצוקה רגשית, לאחר שנקבע כי חברת התעופה אחראית על פי אמנת מונטריאול באי עמידה בתקני התעשייה ובמדיניות שלה עצמה.

האירוע התרחש בטיסת אמריקן איירליינס ממיאמי למדריד. כשהמטוס עדיין חנה בשער בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי, כאשר נוסע בשם חזוס פלאסנסיה הראה תסמינים התואמים לשבץ חולף (TIA), כולל קושי להשתמש בטלפון ודיבור לא קוהרנטי.

בתלונה נטען כי במקום להתייעץ עם הקו הרפואי של חברת התעופה או לבקש עזרה מרופא שנכח במטוס, הצוות אישר את ההמראה למרות התראות מצד אשתו של פלאסנסיה. הטייס דחה את חששותיה והתלוצץ עם פלאסנסיה.

לאחר ההמראה, פלסאנסיה לקה בשבץ שני, חמור יותר. הצוות הורה לנוסעים אחרים להשגיח עליו, והטיסה נמשכה לספרד. לאחר הנחיתה במדריד, כעבור כשמונה שעות, הוא פונה באמבולנס לבית החולים, שם הוא נשאר בטיפול נמרץ במשך יותר משלושה שבועות, לפני שהועבר חזרה לארה"ב.

בני הזוג טענו כי אי-קיום הנהלים על ידי הצוות עיכב את הטיפול בכמעט שמונה שעות והחמיר את מצבו. "אילו אנשי צוות אמריקן איירליינס היו פועלים על פי הנהלים המקובלים בחברת התעופה - היו מתייעצים עם אנשי מקצוע רפואיים, היו מזהים את מצב החירום הנוירולוגי החמור, והיו מעבירים את פלאסנסיה לאחד מבתי החולים במיאמי לצורך השגחה וטיפול", נכתב בתלונה.

מחברת אמריקן איירליינס נמסר כי "בטיחותם ורווחתם של נוסעינו הם בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו מכבדים את החלטת המושבעים, אך איננו מסכימים עם פסק הדין ובוחנים כעת את הצעדים הבאים".