מה קורה ב'דלתא'? רצף שריפות במטוסי החברה בשבוע האחרון | צפו

ענקית התעופה האמריקנית 'דלתא איירליינס' מתמודדת בשבוע האחרון עם רצף תקריות חריג של מקרי שריפות במטוסי החברה. טיסה של דלתא איירליינס נאלצה לחזור לשדה התעופה באטלנטה, ג'ורג'יה ביום ראשון בשבוע שעבר, לאחר שנראו ניצוצות יוצאים מאחד המנועים.

על פי חברת התעופה, טיסה 682 מאטלנטה לסקרמנטו, קליפורניה, חזרה לשדה התעופה זמן קצר לאחר ההמראה עקב בעיה מכנית. התקלה תועדה על ידי נוסע בטיסה, כאשר בתיעוד נראו ניצוצות המגיעים מהמקום בו נמצא מנוע המטוס.

חברת התעופה מסרה כי מטוס הבואינג, עליו היו שישה אנשי צוות ו-152 נוסעים, "נחת בשלום ונכנס לשער בכוחות עצמו". דלתא התנצלה בפני הלקוחות על העיכוב. לא ברור מה גרם לניצוצות.

בתקרית נוספת, מטוס איירבוס A330 של דלתא נאלץ לבצע נחיתת חירום לאחר שאחד מתנורי המטבח עלה באש זמן קצר לאחר ההמראה. למרבה המזל, האש כובתה במהירות, אם כי בסופו של דבר המטוס היה על קרקע במשך כמעט יומיים.

בשדה התעופה נדהמו: בן 13 שרד למעלה משעה טיסה בתוך כן הגלגלים בקור מקפיא איציק אברהם | 08:02

התקרית התרחשה בטיסה DL-55 של דלתא מלאגוס, ניגריה, לאטלנטה, ב-23 בספטמבר, כאשר המטוס עדיין עלה לגובה השיוט שלו לקראת הטיסה הטרנס-אטלנטית לארצות הברית, שארכה אחת עשרה וחצי שעות.

כ-40 דקות לאחר ההמראה, טייסי המטוס סטו לפתע מנתיב הטיסה ופנו לכיוון אקרה, גאנה. הם דיווחו שאחד מתנורי המטבח עלה באש.