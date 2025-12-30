"קללת קנדי" הכתה באכזריות שוב: טטיאנה שלוסברג, נכדתו של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ון פיצ'ג'רלד קנדי, מתה בגיל 35 ממוטציה חריגה של לוקמיה. המוות הגיע כחודש לאחר ששלוסברג הודיעה על המחלה שתקפה אותה, והוסיפה כי לדברי הרופאים נשאר לה שנה אחת לחיות.

מהי "קללת קנדי"?

אז מה זה בעצם "קללת קנדי"? המונח נטבע בתרבות הפופולרית כדי לתאר רצף חריג של אסונות, מקרי מוות מוקדמים וטרגדיות אישיות שפקדו לאורך עשרות שנים את משפחת קנדי, אחת המשפחות הפוליטיות הידועות והמשפיעות ביותר בתולדות ארצות הברית.

אף שאין מדובר בקללה במובן המילולי, הצטברות האירועים הקשים יצרה דימוי ציבורי עיקש של גורל אכזר המלווה את בני המשפחה. אפילו טד קנדי עצמו העלה את השאלה בפומבי בשנת 1969, במהלך עדותו בפרשת צ'פקווידיק, כאשר תהה האם אכן מרחפת קללה מעל משפחתו. מנגד, חוקרים וספקנים טוענים כי במשפחה גדולה ובעלת חשיפה ציבורית כה גבוהה, ריבוי האירועים אינו בהכרח חריג סטטיסטית.

שורשי הטרגדיות החלו עוד בתקופת מלחמת העולם השנייה. בשנת 1944 נהרג ג'וזף קנדי ג'וניור, הבן הבכור, כאשר מטוסו התפוצץ במהלך משימה צבאית סודית מעל אנגליה. ארבע שנים לאחר מכן נהרגה אחותו קתלין בהתרסקות מטוס בצרפת.

בשנות החמישים והשישים פקדו את המשפחה אסונות אישיים נוספים, בהם לידות שקטות ומות תינוקות במשפחתו של ג'ון פיצג'רלד קנדי.

רצח הנשיא

נקודת השבר הדרמטית ביותר התרחשה ב־22 בנובמבר 1963, כאשר הנשיא ג'ון פיצג'רלד קנדי נרצח בדאלאס במהלך כהונתו. פחות מחמש שנים לאחר מכן, בשנת 1968, נרצח גם אחיו רוברט קנדי, סנאטור ומועמד לנשיאות, במהלך מסע הבחירות שלו. שני הרציחות הללו קיבעו את הדימוי הטראגי של המשפחה בתודעה האמריקאית והעולמית.

גם הדור הבא לא נותר חסין. בשנות השמונים והתשעים אירעו מקרי מוות נוספים, בהם מותו של דייוויד קנדי ממנת יתר, מותו של מייקל קנדי בתאונת סקי, והתרסקות המטוס שבה נהרג ג'ון קנדי ג'וניור בשנת 1999 יחד עם אשתו וגיסתו. אירועים אלו חיזקו את התחושה הציבורית כי בני המשפחה חשופים לסכנות בלתי פוסקות, לעיתים בנסיבות טרגיות ובלתי צפויות.

הטרגדיות בשנים האחרונות

בעשורים האחרונים נוספו לרשימה גם מקרי מוות ואסונות אישיים נוספים, בהם מותה של קארה קנדי מהתקף לב, התאבדותה של מרי ריצ'רדסון קנדי, ומותה של סוירשה קנדי היל ממנת יתר. בשנת 2020 טבעה מייב קנדי במהלך שיט בקאנו, ובשנים האחרונות נמשכו הדיווחים על מצבים רפואיים קשים וטרגדיות אישיות בקרב בני הדור הצעיר של המשפחה.

לצד מקרי המוות, ידעה משפחת קנדי גם שורה של אסונות שאינם קטלניים אך הותירו חותם עמוק. רוזמרי קנדי עברה לובוטומיה כושלת שהותירה אותה עם נכות קשה לכל חייה, ג'וזף קנדי האב עבר אירוע מוחי שהותיר אותו משותק, וטד קנדי עצמו ניצל מתאונת מטוס קשה ומפרשת צ'פקווידיק שהכתימה את הקריירה הפוליטית שלו. גם תאונות דרכים, מחלות קשות וניתוחים טראומטיים פקדו בני משפחה נוספים לאורך השנים.

איך שלא יוסבר רצף האסונות המטריד, אין ספק שסיפורה של משפחת קנדי טבוע עמוק בזיכרון הקולקטיבי כסמל לשילוב יוצא דופן של כוח, תהילה ואובדן.