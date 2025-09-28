התקרית האנטישמית באיסטנבול ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

תקרית אנטישמית אשר תועדה בשדה התעופה סביהה גקצ'ן שבאיסטנבול, טורקיה, הופצה בסוף השבוע ברשתות החברתיות, ובה נראים יהודים חרדים שהתפללו - מותקפים על ידי גברים טורקים. הם נדחפו כשהתפללו ליד קבוצה של גברים מוסלמים, שהיו לבושים בבגדים לבנים של עולי רגל.

