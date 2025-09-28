תקרית אנטישמית אשר תועדה בשדה התעופה סביהה גקצ'ן שבאיסטנבול, טורקיה, הופצה בסוף השבוע ברשתות החברתיות, ובה נראים יהודים חרדים שהתפללו - מותקפים על ידי גברים טורקים. הם נדחפו כשהתפללו ליד קבוצה של גברים מוסלמים, שהיו לבושים בבגדים לבנים של עולי רגל.
אחד המוסלמים דחף שניים מהמתפללים בנמל, תוך שהוא מפציר בהם להפסיק את התפילה. ברקע נשמעו מחיאות כפיים המעודדות את התוקף.
הסרטון שמתעד את התקיפה, שלא ברור מתי אירעה, פורסם בסוף השבוע ברשת ה-X על ידי תנועת בית"ר העולמית ומאז הוא צבר מאות אלפי צפיות.
בחשבון הטוויטר של Betar Worldwide נכתב: "אנטישמיות בכל מקום. יהודים שטסו בשדה התעופה סביהה גקצ’ן באיסטנבול הותקפו רק בגלל שהתפללו. זו המציאות של יהודים בשנת 2025 – שנאה ללא בושה"
