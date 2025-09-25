מהפכה בשמיים: מטוס הקרב החדש F-47 יטוס פי 2 ממהירות הקול

חברת בואינג החלה רשמית בשלב הייצור הראשון של מטוס הקרב העתידי F-47, כלי הטיס הנחשב לנציג הדור השישי של מטוסי הקרב האמריקניים. ההודעה הדרמטית פורסמה על ידי מפקד חיל האוויר האמריקני, גנרל דיוויד אלווין, שאישר כי טיסת הבכורה של המטוס מתוכננת לשנת 2028.

במהלך כנס משולב בנושאי סייבר ותעופה, חשף גנרל אלווין כי צוות ייעודי במפעלי בואינג בסנט לואיס, מיזורי, פועל בקצב מואץ. לדבריו, "הוחל בייצור ממש של החלק הראשון של המטוס", והכוונה היא להגיע במהירות לשלבי טיסות ניסוי והערכת מערכות.

עליונות אווירית לטווח ארוך - בואינג מתחילה בייצור F-47: כך ייראה הדור השישי של מטוסי הקרב האמריקניים

פלטפורמת ה-F-47 ומערכותיה אמורות להבטיח את העליונות האווירית של ארצות הברית למשך עשורים קדימה. למרות שפרטים טכניים רבים עדיין שמורים בחשאיות, ההצגה הכללית של המטוס מתחברת לדיווחים על יכולות הדור הבא:

חמקנות ומודולריות: חמקנות משופרת, מערכות נשק חדשות ותצורה מודולרית.

טווח ומהירות: רדיוס פעולה מבצעי של יותר מ-1,000 מייל ימי (כ-1,850 ק"מ) ומהירות שיוט שיכולה לעלות על שני מאך (כ-2,450 קמ"ש). נתונים אלו יעניקו למטוס יכולת טיסה למרחקים גדולים ומשימות איפיון, תקיפה וליווי.

תמיכה בלתי מאוישת: המטוס מיועד לפעול בשילוב עם כלי טיס בלתי מאוישים מלווים.

תכניות ההצטיידות

חיל האוויר האמריקני מתכנן לרכוש 187 מטוסי F-47, היקף דומה לצי מטוסי ה-F-22 הממוגדים כיום. צעדים אלה כוללים המשך פיתוח מערכות נשק מתקדמות, חיבוריות רשת מבצעית ובדיקות אינטגרציה עם כלי טיס בלתי מאוישים.

הכרזה זו מסמנת פסיעה משמעותית בתהליך הפיתוח הארוך, כאשר המעבר משלב התכנון הופך כעת לשלב של בניית האב-טיפוס. מועד תחילת האספקה ההמונית ייקבע בהתאם למבחני הטיסה, הערכות תקינות ודרישות תקציביות עתידיות.