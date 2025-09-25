כיכר השבת

F-47 - מטוס הקרב העתידני

מטוס הקרב החדשני של חיל האוויר האמריקני, המפותח על ידי בואינג, צפוי להיכנס לשירות בשנות ה-2030 ולהבטיח עליונות אווירית לעשורים הבאים

ה-F-47 הוא מטוס קרב עתידני המפותח עבור חיל האוויר האמריקני על ידי חברת בואינג. המטוס מתוכנן להחליף את מטוסי ה-F-15 המיתולוגיים ולהוות את חוד החנית של העליונות האווירית האמריקנית בעשורים הבאים. טיסת הבכורה של המטוס מתוכננת לשנת 2028.

המטוס החדש מתאפיין ביכולות חמקנות משופרות וביכולת לטוס במהירות העולה על שני מאך. אחד החידושים המשמעותיים בתפיסת ההפעלה של ה-F-47 הוא היכולת לפעול בשילוב עם מטוסי ליווי בלתי מאוישים, המרחיבים את טווח הפעולה ואת היכולות המבצעיות של המטוס.

פיתוח ה-F-47 משקף את המגמות העכשוויות בתחום הלוחמה האווירית, הכוללות דגש על חמקנות, אינטגרציה עם כלים בלתי מאוישים, ויכולת לפעול בסביבה רוויית איומים מתקדמים. המטוס מתוכנן להתמודד עם האתגרים העתידיים בשדה הקרב האווירי, כולל מערכות הגנה אווירית מתקדמות ומטוסי קרב של מעצמות מתחרות.

