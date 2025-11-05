הצבא האמריקני החל לאחרונה בניסוי מבצעי למערכת נשק אוטונומית חדשה נגד רחפנים, בשם Bullfrog, שתשולב בטנקי M1 Abrams וברכבי Bradley. מדובר במהלך שמסמן שינוי גישה בהתמודדות עם האיום הגובר של רחפנים תוקפים – כפי שנראה בשדות הקרב באוקראינה ובמזרח התיכון.

המערכת, שפותחה על ידי חברת Allen Control Systems, כוללת מקלע בקוטר 12.7 מ"מ עם קצב אש של כ-600 כדורים לדקה, לצד חיישני גילוי מתקדמים ומערכת בינה מלאכותית לזיהוי ויירוט רחפנים בטווח של עד 1.5 קילומטרים. היא מסוגלת לפעול במצב אוטונומי או חצי-אוטונומי, ומפחיתה משמעותית את התלות בצוות הכלי.

יתרונה של Bullfrog טמון בכך שהיא מותקנת בקלות על צריחי האברמס והברדלי, ומספקת כיסוי בזוויות ירי גבוהות במיוחד, דבר קריטי מול רחפנים תוקפים מגובה רב. בכך היא משלימה את מערכות ההגנה הפעילה הקיימות – דוגמת Trophy ו־Iron Fist – שאינן מותאמות להתמודד עם רחפנים קטנים ואיטיים.

לפי גורמים המעורבים בפרויקט, המערכת שוקלת כ־75 ק"ג בלבד וניתנת לשילוב גם בכלים של מדינות בעלות ברית. בשלב זה הניסוי מתמקד בהערכת הביצועים ובהשוואה לתחנות נשק רגילות, אך טרם נחתם חוזה ייצור רחב היקף.

עם זאת, עצם קיום הניסוי נתפס כצעד משמעותי. בצבא האמריקני מבינים כי האיום האווירי החדש הפך לקבוע, וכי יש להצטייד בפתרונות אוטונומיים שיחזירו את היתרון הטקטי לשטח.

אם תעמוד המערכת בהצלחה במבחני ירי חיים, היא צפויה להפוך לחלק אינטגרלי מהגנת השריון האמריקני — ולשמש השראה לצבאות נוספים בעולם.