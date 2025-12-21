כיכר השבת
"מגיע לי?": הרגע המרגש שבו הגיבור שהסתער על מחבל בסידני קיבל צ'ק של 2.5 מיליון דולר

העולם כולו התגייס להוקיר את אומץ ליבו של אחמד אל‑אחמד, הגיבור האוסטרלי שהסתער על המחבל בסידני | יותר מ‑43,000 תומכים תרמו למענו 2.5 מיליון דולר, כולל תרומות משמעותיות מביל אקמן ומפורסמים נוספים - אחמד הגיב בצניעות: מגיע לי? (חדשות בעולם)

אחמד אל-אחמד -מקבל את הצ'ק (צילום: מסך)

אחמד אל-אחמד, אב לשניים בן 43 שהיגר מסוריה לפני כ-20 שנה, הפך לסמל הלאומי של אוסטרליה לאחר שסיכן את חייו כדי לבלום מתקפת טרור רצחנית בחוף בונדי. במהלך חגיגות חנוכה שהפכו למרחץ דמים בו נרצחו 15 בני אדם.

אל-אחמד לא היסס; הוא הסתתר מאחורי מכוניות חונות ואז הסתער על אחד החמושים מאחור, חטף את נשקו והפיל אותו לקרקע. למרות שנורה על ידי מחבל שני ונפצע באורח קשה, עוז רוחו מנע אסון כבד עוד יותר.

בעודו מתאושש בבית החולים "סנט ג'ורג'", זכה אל-אחמד למחווה עולמית יוצאת דופן שהובלה על ידי המשפיען זאקרי דרניאובסקי, ממארגני עמוד ה-GoFundMe שהוקם עבורו. דרניאובסקי רתם את כוחו ברשתות החברתיות כדי לגייס למעלה מ-2.5 מיליון דולר אוסטרלי מ-43,000 תורמים ברחבי הגלובוס, כולל תרומה משמעותית של המיליארדר היהודי ביל אקמן שתרם כ‑99,999 דולר אוסטרלי.

ברגע מרגש שתועד והופץ על ידי המשפיען, הגיש דרניאובסקי לאל-אחמד את צ'ק הענק במיטתו. כאשר הגיבור ההמום שאל בביטול עצמי: "מגיע לי?", השיב לו דרניאובסקי בביטחון: "כל פני".

ראש הממשלה אנתוני אלבניזי, שביקר את אל-אחמד, שיבח אותו כמי שמייצג את "הטוב ביותר במדינה". למרות הפציעה, אל-אחמד בחר להשתמש בבמה שנתן לו דרניאובסקי כדי לקרוא לאחדות: "תעמדו אחד לצד השני, כל בני האדם... ותמשיכו להציל חיים". הוא הרים את ידו והצהיר כי פעל "מהלב" למען האנשים שחגגו בחוף, וסיכם בקריאה הנרגשת: "זו המדינה הטובה בעולם. אלוקים ישמור על אוסטרליה.

