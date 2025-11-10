מרגיט לייק מקליפורניה, דיילת אמריקנית ותיקה בחברת התעופה יונייטד איירליינס, נתפסה שיכורה לאחר שהתנהגה באופן חריג במהלך טיסה מסן פרנסיסקו ללונדון - ונאלצה להתפטר מתפקידה בבושת פנים.

לייק שעבדה בחברה יותר מ-26 שנה, הודתה כי שתתה כמה בקבוקוני וודקה אישיים שהביאה עמה לטיסה "כדי להירגע" ולא השתמשה במלאי החברה. לדבריה, עשתה זאת לאחר ש"הרגישה בודדה" והתמודדה עם "אובדן אישי כבד".

האירוע החריג התרחש ב-17 באוקטובר, במהלך טיסת לילה מסן פרנסיסקו ללונדון, שבה שירתו 12 אנשי צוות. עם התקדמות הטיסה הבחינו עמיתיה בהתנהגותה החריגה ודיווחו לצוות הקרקע בהית'רו.

לאחר הנחיתה המתינו לה פרמדיקים על המסלול, שחשו בריח חריף של אלכוהול ונאלצו לטפל בה בעקבות ירידת לחץ דם. היא פונתה לבית החולים ושם נעצרה, זאת בהתאם לחוקי הבטיחות בתחבורה של בריטניה.

בדיקות הדם הראו כי רמת האלכוהול בגופה עמדה על 216 מיליגרם לכל 100 מיליליטר דם - כמעט פי 11 מהמותר לאנשי צוות אוויר, כאשר הגבול החוקי הוא 20 מיליגרם בלבד.

בשבוע שעבר נערך דיון בעניינה בבית המשפט הסמוך לשדה התעופה הית'רו. לייק הודתה באשמה של "ביצוע תפקיד תעופתי תחת השפעת אלכוהול מעבר למותר". התביעה טענה כי מעשיה "סיכנו את עצמה ואת הנוסעים", אך השופט החליט שלא לגזור עליה מאסר.