מטוס של חברת ישראייר, בטיסה ISR727 מתל אביב לבודפשט, הכריז הערב (רביעי) על תקלה טכנית לאחר כ־36 דקות באוויר וחזר לנחיתה בנתב"ג. המטוס נחת בשלום, ללא נפגעים.

על פי החברה, מדובר בתקלה טכנית שאינה קשורה למנוע. בישראייר הדגישו כי זו אינה נחיתת חירום והחלטת הקברניט לשוב לישראל התקבלה משיקולי זהירות וביטחון הנוסעים.

מישראייר נמסר בתגובה: "בטיחות וביטחון הנוסעים מעל לכל. הצוות פעל על פי הנהלים והחזיר את המטוס לישראל לשם בדיקה ותיקון יסודי".

מוקדם יותר היום, טיסת אל על לפריז חזרה חזרה לנתב"ג בעקבות מקרה חירום רפואי. בנתב"ג הוכרז מצב כוננות לטיסת LY221A מטוס מסוג B738. המטוס חזר לנחיתה עקב חירום רפואי וביצע נחיתה "כבדה" מאחר וב-737 אין מנגנון השלכת דלק.