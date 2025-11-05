כיכר השבת
חקירה ראשונית מעלה: זו הסיבה להתרסקות הקטלנית בקנטאקי

שעות לאחר ההתרסקות הקטלנית של מטוס UPS הלילה, דקות ספורות לאחר שהמריא, חקירה ראשונית מעלה כי האסון אירע בעקבות התנתקות של המנוע, מה שגרם להזדקרות הכנף ואיבוד שליטה על המטוס | המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה פתחה בחקירת התאונה, צוות החקירה צפוי להגיע לקנטקי מחר (תעופה)

רגעי ההתרסקות (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שעות לאחר ההתרסקות הקטלנית של מטוס המטען מסוג McDonnell Douglas MD-11F של חברת UPS הלילה (בין שלישי לרביעי), דקות ספורות לאחר שהמריא, בדרכו להונולולו שבהוואי, חקירה ראשונית מעלה כי האסון אירע בעקבות התנתקות של המנוע, מה שגרם להזדקרות הכנף ואיבוד שליטה על המטוס.

השריפה בכנף השמאלית (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

לפי רשות התעופה הפדרלית, המטוס, בטיסה 2976, המריא מעט אחרי השעה 17:00, הגיע לגובה של כ־175 רגל בלבד ואז צלל במהירות לקרקע.

על פי הדיווחים, המטוס התרסק באזור רחובות פרן ואלי וגרייד ליין מדרום לנמל התעופה. במקום נראו ענני עשן עצומים שנצפו ממרחקים, וגורמי חירום דיווחו על "זירה פעילה עם אש והריסות". לפחות שבעה נהרגו ו-11 נפצעו.

החקירה הראשונית מעלה כי מנוע מספר 1, השמאלי, התנתק (פיזית, א.א) איכשהו מכנף המטוס בזמן שדהר לאורך המסלול לקראת ההמראה. מה שהוביל להזדקרות הכנף והתרסקות לתוך המחסנים.

אף על הבעיה במנוע, הטייסים המשיכו בהמראה, ובהתבסס על צילומי וידאו, ניתן לראות להבות וניצוצות יוצאים מאחד המנועים האחרים. המטוס פגע בקרקע קצת יותר מקילומטר וחצי אחרי סוף המסלול.

רגעי ההתרסקות (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ישנם דיווחים לפיהם מהנדסים עבדו על המנוע השמאלי לפני ההמראה, אם כי הדבר טרם אושר על ידי ה-NTSB. הסוכנות צפויה לקיים את מסיבת העיתונאים הראשונה שלה ביום רביעי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

