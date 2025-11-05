טיסה 2976 של חברת המטען UPS התרסקה בסביבות השעה 17:15 (שעון ארה"ב), לאחר שהמריאה מנמל התעופה הבינלאומי לואיוויל מוחמד עלי בקנטאקי, ארה"ב. כתוצאה מההתרסקות, שבעה בני אדם נהרגו.

ההתרסקות גרמה לפיצוץ ושריפה אדירה ששרפה מספר מבנים סמוכים, עם עשן שחור סמיך שעלה מאתר ההתרסקות בקצה מסלול ההמראה. הרשויות מדווחות כי לפחות 25,000 ליטרים של דלק סילוני היו על המטוס באותה עת.

מטוס ה-MD-11 של חברת מקדונל דאגלס היה בדרכו לנמל התעופה הבינלאומי בהונולולו. ב-FAA וב-NTSB הודיעו כי יחקרו את האירוע. ה-NTSB ינהל את החקירה ויספק את כל העדכונים.

חברת UPS הודיעה כאמור כי שלושה אנשי צוות היו על סיפון המטוס, לא ידוע מצבם. ב-UPS מעדכנים כי יפרסמו פרטים נוספים ככל שיהיו זמינים.

המשטרה המקומית וגורמי ביטחון נוספים עדכנו כי המטוס התרסק ליד Fern Valley ו-Grade Lane. האזור נסגר לתנועה. דווח על פצועים באזור.

נמל התעופה הבינלאומי של לואיוויל, מוחמד עלי, הוא מרכז התעופה העולמי של UPS. נמל התעופה העולמי של החברה משתרע על פני יותר מ-4.6 מיליון רגל מרובע, שם יותר מ-12,000 עובדי UPS מטפלים ביותר משני מיליון חבילות ביום, כך על פי החברה.