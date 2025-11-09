בתביעה שהוגשה לאחרונה לבית משפט מחוזי בפלורידה, טען נוסע של אמריקן איירליינס כי במהלך טיסה בת שבע שעות לברזיל חשב שהוא חווה התקף לב וכמעט איבד את ההכרה מהכאב שסבל ממנו - אך דיילי האוויר התעלמו מחששותיו, לא העניקו לו סיוע רפואי ואף איימו עליו.

כעת, לאחר שהחברה הכחישה כל אחריות, הנוסע חושש שאמריקן איירליינס מנסה “לקבור” את המקרה על ידי התשה כלכלית שתמנע ממנו להמשיך במאבק המשפטי.

ב-18 ביוני 2023 טס פאולו אוליביירה מאורלנדו, פלורידה, עם אמריקן איירליינס לבקר את משפחתו בסאו פאולו, ברזיל, כאשר לפתע החל להרגיש חולה מאוד וקרא לעזרה מהדיילים.

חמש מתוך שבע שעות הטיסה ממיאמי לסאו פאולו כבר חלפו, כך שהמטוס היה בגובה רב מעל מרכז ברזיל, כשאוליביירה החל לחוש ברע. אוליביירה, אדם בריא וללא בעיות רפואיות ידועות, סיפר כי החל לחוש כאבים חזקים בחזה וקוצר נשימה' מצב שגרם לו חרדה רבה. לטענתו, צוות האוויר לא התייחס ברצינות לתסמינים שלו והתעלם מתלונותיו.

אחת הדיילות אמרה לו כי “אין מה לעשות”, וכשהתעקש, היא האשימה אותו בהמצאת הסימפטומים. בהמשך, כך לטענתו, אמרה לו הדיילת כי הסטת הטיסה לנחיתת חירום תהיה רעיון גרוע, משום שכל הנוסעים האחרים “ייפנו נגדו”. כשהמצב החל להסלים, מנהלת הצוות ניסתה להשתיק את אוליביירה, ואמרה לו “תשתוק או שהקפטן יקבל דיווח, ואז המצב שלך יהיה רע מאוד”.

בסופו של דבר, למרבה המזל, התברר שאוליביירה לא היה חולה באופן חמור. עם הנחיתה המתינו צוותי חירום רפואיים, והבדיקות הראו כי המדדים שלו היו בטווח התקין.

לדבריו, הבעיה אינה בכך שלא אובחן כסובל ממחלה קשה, אלא בתגובה של הצוות לתסמינים שהציג באותו רגע. לדבריו, המקרה שלו משקף בעיה רחבה יותר בחברת התעופה.