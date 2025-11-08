המסוק מתרסק (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
לתוך בניין מגורים
לעיני המצלמות: מסוק התרסק ברוסיה; חמישה נהרגו | תיעוד
ברשתות החברתיות הופץ תיעוד של רגע ההתרסקות של מסוק במחוז דגסטן שברוסיה אתמול | על המסוק היו עובדי מפעל מקומי, כתוצאה מהתאונה נהרגו סגן המנכ"ל, המהנדס הראשי והמעצב הראשי | המסוק התרסק לתוך בניין מגורים, אך לא היו אנשים במקום בזמן ההתרסקות | צפו בתיעוד (תעופה)
