לאחר הפסקה ממושכת בצל המתיחות הביטחונית, חברת התעופה ההולנדית KLM חוזרת לפעול בקו תל אביב-אמסטרדם ותחדש החל מהיום (ראשון) את טיסותיה לישראל. הטיסות יתקיימו מדי יום, עם עצירה טכנית בלרנקה בדרך לישראל, ובכיוון ההפוך – טיסה ישירה מאמסטרדם לנתב"ג. טיסת הבכורה תצא מבירת הולנד הערב.

KLM השעתה את פעילותה לישראל במהלך המלחמה באיראן, זמן קצר לאחר שניסתה לחדש את הקו ביוני האחרון. עתה, עם חידוש הטיסות, מדובר בסימן חיובי נוסף לחזרת התעופה הזרה לנתב"ג, בצל המצב הביטחוני.

חזרתה של KLM לפעילות בישראל מתבצעת כחלק מהמאמץ של קבוצת אייר פראנס-KLM לחזק את השירות לנוסעים מישראל וממנה. זאת לאחר שגם חברת אייר פראנס חידשה לאחרונה את טיסותיה לפריז.

המשמעות היא שלנוסעים הישראלים נפתחות מחדש אפשרויות חיבור רבות ליעדים באירופה, אמריקה, אסיה ואפריקה דרך שני נמלי הבית – סכיפהול (KLM) ושארל דה גול (אייר פראנס). הקבוצה מציעה לנוסעים שירותים משולבים, תוכניות נאמנות אחודות, ואפשרות נוחה להחליף בין הטיסות של החברות השונות.

שדרוג משמעותי לחוויית הטיסה: החברה הישראלית מתחדשת במטוס רחב גוף איציק אברהם | 18:47

בתוך כך, על פי נתוני רשות שדות התעופה, היום, שלושה ימים לפני ערב יום כיפור, צפויים לעבור בנתב"ג כ-79,500 נוסעים ב-470 טיסות בינלאומיות נכנסות ויוצאות. כ-40,200 נוסעים ימריאו מישראל בטיסות בינלאומיות, בעוד כ־39,300 נוסעים צפויים לנחות בארץ.

נזכיר כי ברשות שדות התעופה דיווחו כי כ-2.3 מיליון נוסעים צפויים לעבור במתקניה במהלך חגי תשרי, עיקר הפעילות בנתב״ג, בו צפויים לעבור כ-2.1 מיליון נוסעים.

היום העמוס ביותר היה ב- 18.9.2025, אז עברו בנתב״ג כ־100 אלף נוסעים בכ־570 טיסות בינלאומיות, כאשר גם מחר ה-29.9 צפוי להיות יום עמוס במיוחד, עם כ-92 אלף נוסעים.