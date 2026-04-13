"הוד מעלתך": איראן מתחנפת לאפיפיור לאחר עימות עם טראמפ

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן גינה היום (שני) את דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שזה מתח ביקורת על האפיפיור לאו הארבעה עשר.

פזשכיאן פרסם את דבריו ברשתות החברתיות לאחר שטראמפ כינה את לאו "נורא" בכל הנוגע למדיניות חוץ, לצד ביקורות נוספות.

בדבריו כתב פזשכיאן: "קדושתו האפיפיור לאו הארבעה עשר, אני מגנה את העלבון כלפי הוד מעלתך בשם האומה הגדולה של איראן. אני מאחל לך תהילה מאללה".

האפיפיור התייחס לעימות בדברים שאמר לעיתונאים באותו יום, וציין כי הוא "אינו מפחד" מהממשל של טראמפ.

עם זאת, הוא הבהיר שאינו מעוניין להיגרר לוויכוח, אך הוסיף ביקורת מרומזת כלפי טראמפ כאשר התייחס בציניות לשמה של הרשת החברתית שלו, "אמת חברתית" (Truth Social). לדבריו: "זה אירוני, השם של האתר עצמו. אין צורך לומר יותר".