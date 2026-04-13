כיכר השבת
ניצול הזדמנויות

"הוד מעלתך": איראן מתחנפת לאפיפיור לאחר עימות עם טראמפ

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן גינה את טראמפ לאחר שזה מתח ביקורת על האפיפיור לאו הארבעה עשר | "אני מגנה את העלבון כלפי הוד מעלתך בשם האומה הגדולה של איראן", כתב הנשיא (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא מסעוד פזשכיאן גינה היום (שני) את דבריו של נשיא ארצות הברית , לאחר שזה מתח ביקורת על האפיפיור לאו הארבעה עשר.

פזשכיאן פרסם את דבריו ברשתות החברתיות לאחר שטראמפ כינה את לאו "נורא" בכל הנוגע למדיניות חוץ, לצד ביקורות נוספות.

בדבריו כתב פזשכיאן: "קדושתו האפיפיור לאו הארבעה עשר, אני מגנה את העלבון כלפי הוד מעלתך בשם האומה הגדולה של איראן. אני מאחל לך תהילה מאללה".

האפיפיור התייחס לעימות בדברים שאמר לעיתונאים באותו יום, וציין כי הוא "אינו מפחד" מהממשל של טראמפ.

עם זאת, הוא הבהיר שאינו מעוניין להיגרר לוויכוח, אך הוסיף ביקורת מרומזת כלפי טראמפ כאשר התייחס בציניות לשמה של הרשת החברתית שלו, "אמת חברתית" (Truth Social). לדבריו: "זה אירוני, השם של האתר עצמו. אין צורך לומר יותר".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (35%)

לא (65%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
האסלם שונא נצרות. פתאום מנהיג איראן דואג לכבוד אפיפיור. הזוי ממש
אזרח
1
פשזכיאן, איך אתה בוגד ככה במהדי ?
חחחחחחחחחחחחחח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר