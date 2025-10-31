כיכר השבת
תזכורת חשובה

שעון החורף כבר כאן: נוסעים לשבת? צאו לדרך מוקדם ככל האפשר!

עם כניסת שעון החורף והשקיעה המוקדמת, גובר החשש כי משפחות רבות ימצאו את עצמן תקועות בפקקים בדרכן לשבת; רבנים קוראים: "הקדימו לצאת – כדי למנוע עוגמת נפש וחילול שבת" (חרדים)

(צילום: פלאש 90)

השבת, פרשת לך לך, תהיה השבת הראשונה של שעון החורף, והשילוב בין היום הקצר לשעות העומס של יום שישי צפוי לגרום לעומסי תנועה חריגים בכבישים המרכזיים.

"כיכר השבת", חוזר על קריאתו השנתית - כי מי שצריך לנסוע לשבת מחוץ לעיר - עליו לצאת מוקדם ככל הניתן.

כפי שמתרחש מדי שנה בשבוע הראשון של שעון החורף, רבים מהנהגים עדיין לא הפנימו את הקדמת שעת השקיעה – ויוצאים לדרכם סמוך מדי לזמן כניסת השבת. גם אם לא מתרחשות תאונות, העומסים הרגילים של יום שישי בצהריים מתארכים, והתנועה בכבישים נעה באיטיות.

בשנים קודמות דווח על משפחות חרדיות שנאלצו לעצור את רכביהן בצדי הדרך דקות לפני כניסת השבת, או לפנות ליישובים סמוכים – כמו טלזסטון, כפר חב"ד, ועוד, ולבקש לארח אותן לשבת.

המקרים הללו, שחזרו על עצמם מדי שנה, הובילו את רבני הערים לפרסם קריאה ברורה לציבור: להקדים את היציאה מהבית ככל האפשר, כדי שלא יווצר מצב של עוגמת נפש שאין לשער ואף להגיע חלילה לידי חילול שבת קודש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר