שעון החורף כבר כאן: נוסעים לשבת? צאו לדרך מוקדם ככל האפשר!

השבת, פרשת לך לך, תהיה השבת הראשונה של שעון החורף, והשילוב בין היום הקצר לשעות העומס של יום שישי צפוי לגרום לעומסי תנועה חריגים בכבישים המרכזיים.

"כיכר השבת", חוזר על קריאתו השנתית - כי מי שצריך לנסוע לשבת מחוץ לעיר - עליו לצאת מוקדם ככל הניתן.

כפי שמתרחש מדי שנה בשבוע הראשון של שעון החורף, רבים מהנהגים עדיין לא הפנימו את הקדמת שעת השקיעה – ויוצאים לדרכם סמוך מדי לזמן כניסת השבת. גם אם לא מתרחשות תאונות, העומסים הרגילים של יום שישי בצהריים מתארכים, והתנועה בכבישים נעה באיטיות.

בשנים קודמות דווח על משפחות חרדיות שנאלצו לעצור את רכביהן בצדי הדרך דקות לפני כניסת השבת, או לפנות ליישובים סמוכים – כמו טלזסטון, כפר חב"ד, ועוד, ולבקש לארח אותן לשבת.

המקרים הללו, שחזרו על עצמם מדי שנה, הובילו את רבני הערים לפרסם קריאה ברורה לציבור: להקדים את היציאה מהבית ככל האפשר, כדי שלא יווצר מצב של עוגמת נפש שאין לשער ואף להגיע חלילה לידי חילול שבת קודש.