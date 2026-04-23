מבצע חילוץ דרמטי בלב היער: רכבות התנגשו חזיתית בדנמרק

התאונה הקשה התרחשה היום (חמישי) סמוך לשעה 6:30 בבוקר, בקו הרכבת שבין הילרוד לקגרופ, צפונית לבירה קופנהגן. על שתי הרכבות שהו באותה עת 38 נוסעים, שמצאו עצמם בלב זירה של זכוכיות מנופצות ונזק כבד באזור מיוער.

מפקד שירותי הכבאות וההצלה, כריסטופר בול מרטקילדה, סיפר לעיתונאים כי עוצמת ההתנגשות גרמה לניפוץ מסיבי של חלונות: "זכוכיות שבורות עפו לכל עבר". עדי ראייה וצוותי חירום תיארו סצנות "כאוטיות" בתוך הקרונות מיד לאחר ההתנגשות, שהתרחשה באזור מיוער המקשה על הגישה.

למקום הוזעקו 18 רכבי הצלה ו-47 אנשי חילוץ שפעלו במהירות לפינוי 38 הנוסעים שהיו על הרכבות בשעה 6:30 בבוקר. האירוע עורר תהודה בינלאומית מיידית: ראש ממשלת שוודיה, אולף קריסטרסון, יצר קשר עם ראש ממשלת דנמרק בפועל, מטה פרדריקסן, והציע סיוע שוודי מלא בניהול המשבר ובמאמצי החילוץ. המשטרה הדנית הדגישה כי מוקדם מדי לקבוע את סיבת התאונה, וכי חקירה נרחבת נמצאת בעיצומה..