כיכר השבת
צפו בתיעוד

סוכל רגע לפני השיגור: חיל האוויר השמיד שישה משגרי טילים בליסטיים איראניים

צה"ל: המשגרים הותקפו דקות לפני הירי לעבר ישראל; הושמדו גם שלוש מערכות הגנה מתקדמות | המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות הירי וההגנה של משטר הטרור האיראני נמשך באופן שיטתי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" (חדשות) 

(צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר הישראלי השמיד במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי שישה משגרי טילים בליסטיים איראניים, דקות ספורות בלבד לפני שהיו אמורים לשגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. כך עדכן דובר .

על פי ההודעה, התקיפה בוצעה במסגרת פעילות מודיעינית ומבצעית ממוקדת, שבמהלכה זוהו המשגרים ונפגעו לפני שהספיקו לבצע את הירי.

בצה"ל ציינו כי בנוסף להשמדת המשגרים, הותקפו גם שלוש מערכות הגנה אווירית איראניות מתקדמות, כחלק מהמאמץ להעמיק את העליונות האווירית של חיל האוויר מעל שטח .

לדברי הצבא, מדובר בפעולה נוספת במסגרת המאמץ המתמשך לפגוע ביכולות הירי וההגנה של המשטר האיראני.

בצה"ל הדגישו כי המאמץ המשולב לפגיעה במערכי הטילים ובמערכות ההגנה של איראן נמשך באופן שיטתי מאז תחילת מבצע "", במטרה לצמצם את היכולת לשגר טילים וכטב"מים לעבר ישראל.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר