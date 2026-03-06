חיל האוויר הישראלי השמיד במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי שישה משגרי טילים בליסטיים איראניים, דקות ספורות בלבד לפני שהיו אמורים לשגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. כך עדכן דובר צה"ל.

על פי ההודעה, התקיפה בוצעה במסגרת פעילות מודיעינית ומבצעית ממוקדת, שבמהלכה זוהו המשגרים ונפגעו לפני שהספיקו לבצע את הירי.

בצה"ל ציינו כי בנוסף להשמדת המשגרים, הותקפו גם שלוש מערכות הגנה אווירית איראניות מתקדמות, כחלק מהמאמץ להעמיק את העליונות האווירית של חיל האוויר מעל שטח איראן.

לדברי הצבא, מדובר בפעולה נוספת במסגרת המאמץ המתמשך לפגוע ביכולות הירי וההגנה של המשטר האיראני.

בצה"ל הדגישו כי המאמץ המשולב לפגיעה במערכי הטילים ובמערכות ההגנה של איראן נמשך באופן שיטתי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", במטרה לצמצם את היכולת לשגר טילים וכטב"מים לעבר ישראל.