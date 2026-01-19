בשורה גדולה למשתמשי התחבורה הציבורית בישראל: הצעת החוק להכנסת שירותי תחבורה שיתופית מקוונת (דוגמת חברת Uber) עברה שלב משמעותי וצפויה לעלות לקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. לאחר שנים של עיכובים ולחצים מצד גורמים שונים, נראה כי הפעם נוצר "ציר" פוליטי חוצה מפלגות שמתעקש להביא את הבשורה לאזרחי ישראל.

בראיון מיוחד שערכנו עם יוזם החוק, ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן), הוא מבהיר כי המטרה היא להוריד את יוקר המחיה ולאפשר נגישות גבוהה יותר. "אנחנו יותר מדי שנים שילמנו מחירים יקרים מאוד בנסיעות במוניות, ויש גם מחסור חמור במוניות בשעות השיא," אומר גינזבורג. "החוק הזה ייתן אפשרות להזמין נסיעה באפליקציה, כשאתה יודע מראש מי הנהג, מה הדירוג שלו וכמה בדיוק תשלם."

המענה למגזר החרדי: "נדייק את זה בוועדה"

אחת הנקודות המורכבות ביותר ביישום חוק כזה, המבוסס על אפליקציות ורשת אינטרנט, היא הנגשתו לציבור החרדי הנמנע משימוש בסמארטפונים.

ח"כ גינזבורג נשאל בריאיון: האם חשבתם על החרדים שאין להם גישה לאינטרנט וכיצד יוכלו להשתמש בשירותים האלו? "זו נקודה חשובה שאנחנו צריכים לדייק בדיוני הוועדה," השיב גינזבורג. "אני שומע היום שיש כבר פתרונות של סמארטפונים כשרים מוגנים עם רשת מוגבלת, ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מאפשרים גם לציבור הזה ליהנות מהשירות. החשוב הוא שיצאנו לדרך."

גינזבורג התייחס גם לתופעת ה"דרייברים" הנפוצה מאוד בריכוזים החרדיים: "תופעת הדרייברים מעידה בעיקר על צורך של הציבור. כשאנשים פועלים בניגוד לחוק בגלל צורך אמיתי, הפתרון הוא לא רק להילחם בהם, אלא להסדיר את זה בחוק. החיים חזקים יותר מהכל."

מה יעלה בגורל נהגי המוניות?

נהגי המוניות, החוששים לפרנסתם, הם המתנגדים הקולניים ביותר למהלך. גינזבורג מסביר כי החוק כולל מנגנון הגנה: "הקמנו קרן ייעודית שתפצה נהגי מוניות שירצו להחזיר את הרישיון ('המספר') למדינה. חשוב לזכור שבכל העולם מוניות ואובר חיים זה לצד זה. תחרות עושה טוב לכולם, וגם נהגי מוניות יוכלו לעבוד דרך האפליקציות הללו."

"מעל הפוליטיקה"

למרות היותו חבר אופוזיציה, גינזבורג בחר להודות לשרת התחבורה מירי רגב ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תמיכתם. "אני באופוזיציה ומתנגד מאוד לממשלה הזאת, אבל זה מוכיח שאפשר לעשות שיתופי פעולה ולקדם דברים לטובת האזרחים גם כשיש מחלוקות בנושאים אחרים. רווחת האזרחים היא מעל הפוליטיקה."

הצעת החוק צפויה לעבור בשבועות הקרובים לוועדת הכלכלה, שם ידונו בפרטים הקטנים, כולל סוגיית הפיקוח הביטחוני על הנהגים – נושא שגינזבורג מבטיח שיינתן עליו המענה המלא: "באפליקציה אתה יודע בדיוק מי הנהג עוד לפני שנכנסת לרכב, וזה לעיתים בטוח יותר מלהיכנס למונית אקראית ברחוב."