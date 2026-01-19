כיכר השבת
האינטרנט חזר לאיראן, ה"אובר" בדרך לארץ ומחשב העל שיבלום את בריחת המוחות

היום בתכנית 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, טל לוריא מנהל ערוץ "חדשות באיראן" חושף את האמת המרה מאחורי חזרת הרשת לרחובות טהראן, ח"כ איתן גינסבורג מבטיח מהפכה בתחבורה הציבורית, וברשות החדשנות כבר נערכים למרוץ ה-AI הגלובלי עם מחשב העל • וגם התחזית המלאה לשבוע הקרוב וההימור המפתיע והמושלג של החזאי (כיכר FM)

בתוכנית האחרונה של "כיכר FM", הרדיו האינטרנטי של 'כיכר השבת', אירח המגיש אלי גוטהלף שורה של מומחים ואנשי ציבור לשיחות עומק על הנושאים שמעסיקים את ישראל והעולם. החל מהמתח הביטחוני מול , דרך המהפכות הצרכניות בכנסת ועד לעתיד ההייטק הישראלי.

איראן: "המשטר החזיר את ה כי הוא כבר לא מפחד"

אורח התוכנית הראשון היה טל לוריא, איש חינוך המנהל יחד עם מתנדבים את ערוצי "חדשות באיראן" בטלגרם ובטוויטר. לוריא, שחשף מתחילת המלחמה תיעודים בלעדיים מתוך הרפובליקה האסלאמית, סיפק בראיון תחזית פסימית למדי לגבי עתיד המחאה.

"המשטר החזיר היום את האינטרנט לאיראן, וזה סימן מדאיג מאוד", הסביר לוריא. "זה אומר שהם כבר לא חוששים מהתארגנות של אזרחים ברחובות. המחאה כרגע נראית כמי שנמצאת בשלביה האחרונים, אלא אם כן נראה תקיפה חיצונית דרמטית. האזרחים שייחלו לתקיפה של טראמפ חווים ייאוש עמוק". לוריא הוסיף כי המידע המרתק ביותר מגיע דווקא מהערוצים הרשמיים של משמרות המהפכה: "הם לא מסתירים כלום, הם מאיימים בטבח בשידור חי".

מהפכת האובר: האם התחבורה בישראל תהפוך לזולה ונגישה?

בהמשך התוכנית שוחח גוטהלף עם חבר הכנסת איתן גינזבורג (כחול לבן), לרגל אישור ועדת השרים להצעת החוק שלו להכנסת תחבורה שיתופית (בסגנון Uber) לישראל.

"אנחנו שילמנו מחירים יקרים מדי במשך שנים בגלל מחסור בתחרות", אמר גינזבורג. הוא הדגיש כי החוק החדש יאפשר לכל אזרח להזמין נסיעה באפליקציה, לדעת מראש את המחיר ולראות את דירוג הנהג. לשאלת המגיש לגבי המגזר החרדי שאינו מחזיק בסמארטפונים, השיב חבר הכנסת: "נדון בזה בוועדה כדי למצוא פתרונות נגישים לכולם. החשוב הוא שיצאנו לדרך וזה יוריד את יוקר המחיה".

מרוץ החימוש הטכנולוגי: המחשב שינצח את בריחת המוחות

אביב זאבי, סמנכ"ל תשתית טכנולוגית ברשות החדשנות, הסביר בראיון את המשמעות של הקמת מחשב העל הישראלי החדש בשיתוף פעולה עם חברת 'נביוס' המשתמשת בטכנולוגיית 'אנבידיה'.

"אנחנו לא במרוץ מול סעודיה למי יש יותר מעבדים, אלא במרוץ של יעילות וחדשנות", אמר זאבי. המחשב החדש, שיוקם במודיעין, יאפשר לסטארטאפים קטנים מהפריפריה ולחוקרים מהאקדמיה לקבל כוח מחשוב עצום ב-80% הנחה. "חוקר באקדמיה לא צריך לעזוב לטקסס כדי לקבל גישה למחשבי על. הוא יוכל לעשות את זה כאן, בתוך גבולות ישראל, תוך שמירה על פרטיות המידע".

החורף כאן: האם נראה שלג בירושלים?

לקראת סיום, עלה לשידור החזאי עופר הענן שסיפק תחזית לימים הקרובים. עופר הזהיר מפני "קרה" קיצונית בלילה שבין שלישי לרביעי והמליץ לנקוט ב"שיטת הבצל" - לבוש בשכבות.

השיא הגיע כאשר עופר סיפק הימור נועז: "יש סיכוי טוב שבעוד שבועיים-שלושה נראה מנת שלג, לפחות באוויר, בירושלים". גוטהלף הבטיח בתגובה: "אם זה קורה - אנחנו עושים שידור ישיר מתוך השלג".

התוכנית נערכה בהפקת נריה סעדיה.

האזינו לשידור המלא בנגן המצורף בראש הכתבה.

