האם ארצות הברית וישראל נמצאות על סף פעולה צבאית היסטורית שתשנה את פני המזרח התיכון? ביקורו של הסנאטור הרפובליקני הוותיק, לינדזי גרהאם, בישראל והפגישה המחויכת שלו עם ראש המוסד, מעוררים סערה פוליטית וביטחונית. בראיון מיוחד לתוכניתו של אלי גוטהלף ברדיו "כיכר FM", מנתח בן יניב, ראש דסק החוץ של ערוץ 14, את הקשרים הסבוכים בתוך המפלגה הרפובליקנית ואת התוכנית המתגבשת בבית הלבן.

הלוחש על אוזנו של טראמפ

לינדזי גרהאם נתפס כבר שנים כ"אמא של הממסד" הרפובליקני - נציג הסדר הישן של משפחת בוש. למרות שבעבר התעמת עם דונלד טראמפ, כיום הוא נחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר על מדיניות החוץ של הנשיא.

"אנחנו רואים שגרהאם הוא האיש ששותל את הזרעים אצל טראמפ לגבי ההזדמנות ההיסטורית להפיל את המשטר באיראן", מסביר בן יניב בראיון לאלי גוטהלף. "הוא השליח הלא רשמי. הפגישה שלו עם ראש המוסד, רגע לפני שהאחרון ממריא לוושינגטון עם מידע מודיעיני קריטי, אינה מקרית. גרהאם מגיע לשמוע מהישראלים 'יד ראשונה' מה המצב בשטח כדי לחזור לטראמפ עם מסר חד".

הסדק בימין האמריקאי: תמיכה בישראל מול "אמריקה תחילה"

אחד הנקודות המרתקות שעלו בראיון ב"כיכר FM" הוא המתח הפנימי בימין האמריקאי. בעוד שגרהאם ומרקו רוביו דוחפים למעורבות פעילה, דור חדש של הנהגה כמו ג'יי.די ואנס ודמויות תקשורתיות כמו טאקר קרלסון, מציגים גישה בדלנית ומסוכנת עבור ישראל.

"עבור אגף המאגה (MAGA), גרהאם הוא 'סדין אדום'", אומר יניב. "הם רואים בו את איש העבר ששולח חיילים אמריקאים למות במדבריות המזרח התיכון בשם האינטרס הישראלי. יש כאן טיעון דתי ותיאולוגי חדש ומטריד שמתפתח נגד ישראל, וזו בעיה אסטרטגית שטרם נתנו לה מענה".

התקיפה באיראן: ישראל תהיה "מפלסת הדרך"?

במהלך הראיון העלה אלי גוטהלף תיאוריה מעניינת: האם גרהאם הגיע כדי לוודא שישראל היא זו שתתקוף ראשונה את מערכות ההגנה האווירית של איראן, ובכך "תכשיר את הלבבות" בקרב מצביעי טראמפ שמתנגדים לסיכון חיילים אמריקאים?

בן יניב מאשר כי מדובר באפשרות ריאלית: "טראמפ אוהב לשמור על עמימות ובלבול, אבל המעשים בשטח – שינוע כוחות, נושאות מטוסים ומערכות הגנה - מעידים על הכנה למתקפה. אם ישראל תיתן את המכה הראשונית, זה יאפשר לטראמפ להכניס את הכוח האמריקאי כשהשמיים פתוחים והסיכון מופחת".

סיכום: לנצל את חלון ההזדמנויות

השורה התחתונה מהראיון ב"כיכר FM" ברורה: ישראל נמצאת בנקודת זמן קריטית. "אף אחד לא מבטיח שהנשיא הבא יהיה תומך כמו טראמפ", מסכם יניב. "האינטרסים כרגע משיקים - טראמפ רואה באיראן הזדמנות עסקית-אסטרטגית להפוך אותה למדינה פרו-מערבית, וישראל חייבת לנצל את הגיבוי של דמויות כמו לינדזי גרהאם כל עוד הן במוקדי הכוח".

