המחאה באיראן גוועת: מה גורם לייאוש המפגינים?

בזמן שבישראל מנסים לפענח את כוונות המשטר באיראן דרך כותרות העיתונים, קבוצת מתנדבים ישראלית החליטה להביא את המידע ישירות מהמקור - ללא פילטרים. ערוץ הטלגרם והטוויטר "חדשות איראן", שצבר עשרות אלפי עוקבים מאז מתקפות הטילים ב-2024, הפך לאחד המקורות המרכזיים בישראל להבנת המתרחש בתוך הרפובליקה האסלאמית.

בשיחה מרתקת בתוכניתנו ב"כיכר FM", מספר טל לוריא, איש חינוך ויזם חברתי שעומד מאחורי המיזם, על הדרך שבה הם מצליחים "לחדור" לתוך המדינה הסגורה בעולם.

"הם לא מסתירים כלום"

"אנשים מצפים שאביא איזה כלי ייחודי או טכנולוגיית ריגול, אבל האמת היא שרוב המידע מגיע פשוט מגופי התקשורת הרשמיים באיראן," מפתיע לוריא. "למשמרות המהפכה יש ערוצי טלגרם רשמיים. האיראנים לא מסתירים; כשהם רוצים לטבוח במפגינים, הגנרלים שלהם עולים לשידור ואומרים בפירוש: 'תצאו החוצה – ואנחנו נטבח בכם'. הם מפרסמים סרטוני הוצאות להורג בגאווה. הכל בחוץ."

לוריא מסביר כי הייחודיות של הערוץ היא התרגום לעברית והנגשת המידע שלא מגיע למהדורות החדשות הממוסדות. "כלי תקשורת בישראל לא יכולים להושיב צוות שיתעסק רק באיראן 24/7. אנחנו לקחנו דוברי פרסית, כאלו שעלו מאיראן ויש להם נגיעה ביטחונית, כדי לשקף לא רק את המצב הצבאי, אלא גם את הכלכלה, התרבות ומערכת היחסים המורכבת בין האזרחים להנהגה."

הסימן המדאיג: האינטרנט חזר

למרות התיעודים המדהימים של מחאות שיוצאים מהמדינה, לוריא מחזיק בתחזית קודרת לגבי עתיד ההתקוממות העממית נגד המשטר.

"היום המשטר החזיר את האינטרנט באיראן," הוא אומר. "מה זה אומר? זה אומר שהוא כבר לא מפחד. הוא לא חושש שמידע ייצא החוצה או שהאזרחים ישתמשו ברשת כדי להתארגן. זה סימן מובהק לכך שהמחאה הולכת ונגמרת. זה עצוב מאוד, אבל המשטר פועל בברוטליות שפשוט מכניעה את הרחוב."

האכזבה מדונלד טראמפ

לדברי לוריא, אחד הגורמים המרכזיים לייאוש בקרב האופוזיציה האיראנית הוא חוסר ההתערבות החיצונית. "עצם העובדה שטראמפ לא תקף גרמה לייאוש אדיר בקרב האזרחים שציפו לכך מאוד. האופוזיציה הפנימית שם לא מגובשת ולא חמושה, בניגוד למורדים בסוריה למשל. בלי הנהגה ובלי נשק, אין להם סיכוי מול הצבא ומשמרות המהפכה."

גם תקיפה עתידית, לטענתו, לא תביא בהכרח לשינוי המיוחל: "גם אם ארה"ב תוריד כמה טילים או בניינים, כל עוד משמרות המהפכה קיימים והצבא לא עורק - המשטר לא ייפול. אני מקווה מאוד שאני טועה, אבל כרגע זה נראה כמו גלי המחאות הקודמים שפשוט דוכאו בדם."