דרוש/ה מתכנת/ת ראשי/ת (Head of Engineering) ל'כיכר השבת'

מה כולל התפקיד

- הובלה טכנולוגית של הפלטפורמה: ארכיטקטורה, סקייל, אבטחה וביצועים.

- שילוב משמעותי של כתיבת קוד Hands-On עם ניהול High-Level ותיעדוף משימות.

- שיתוף פעולה הדוק עם מוצר, מערכת ותוכן לשיפור חוויית המשתמש.

ש שנה שמינית - הפעם מגרילים דירה בירושלים מרוהטת קומפלט! אסף מגידו | מקודם

- אחריות על SEO, Core Web Vitals, זמינות ואיכות הפצות.

- עבודה עם ספקים/מיקור-חוץ לפי צורך (למשל DevOps/AWS).

ה-Stack הטכנולוגי שלנו

- Frontend: Next.js

- Backend: NestJS (Node.js, TypeScript)

- Databases: PostgreSQL & Redis

- Infra: AWS (Terraform) – ייתכן שיוצא למיקור-חוץ

תחומים משיקים

- ניהול מוצר והבנת משתמשים

- קידום אורגני (SEO) במנועי חיפוש

- חוויית משתמש (UX) ו-UI-Thinking

דרישות התפקיד

- ניסיון מוכח בהובלת פיתוח מערכות Web בקצב ייצור.

- שליטה מעשית ב-Next.js ו-NestJS/Node.js/TypeScript.

- היכרות עמוקה עם PostgreSQL ו-Redis, כולל תכנון סכמות ואינדוקסים.

- עבודה עם AWS (ו/או Terraform) – או ניהול ספק חיצוני בתחום.

- הבנה חזקה ב-SEO, ביצועים (Lighthouse/Core Web Vitals) ו-Analytics.

- יכולת ניהולית, תקשורת בין-אישית מצוינת ו-Ownership גבוה.

יתרון גדול אם יש

- ניסיון באתרים עתירי-תנועה/חדשות (cache, CDN, Edge, Observability).

- CI/CD (GitHub Actions), בדיקות אוטומטיות ונוהלי Code Review.

- GraphQL, Storybook/Design Systems, נגישות (a11y).

- ניהול קבלני משנה וחלוקת תפקידים יעילה.

אנחנו מחפשים את כל מי שמחפש/ת:

- השפעה ישירה על מוצר תוכן נגיש למאות אלפי משתמשים.

- אוטונומיה גבוהה בקבלת החלטות וטיוב ה-Roadmap.

- סביבת עבודה נעימה עם אנשים שאכפת להם מהמוצר ומהקוראים.

להגשת מועמדות:

שלחו קו״ח/קישור ל-GitHub/LinkedIn ל- dev@kikar.co.il

מגורים: ירושלים והסביבה