דרוש/ה מתכנת/ת ראשי/ת (Head of Engineering) ל'כיכר השבת'

מה כולל התפקיד
- הובלה טכנולוגית של הפלטפורמה: ארכיטקטורה, סקייל, אבטחה וביצועים.
- שילוב משמעותי של כתיבת קוד Hands-On עם ניהול High-Level ותיעדוף משימות.
- שיתוף פעולה הדוק עם מוצר, מערכת ותוכן לשיפור חוויית המשתמש.
- אחריות על SEO, Core Web Vitals, זמינות ואיכות הפצות.
- עבודה עם ספקים/מיקור-חוץ לפי צורך (למשל DevOps/AWS).
ה-Stack הטכנולוגי שלנו
- Frontend: Next.js
- Backend: NestJS (Node.js, TypeScript)
- Databases: PostgreSQL & Redis
- Infra: AWS (Terraform) – ייתכן שיוצא למיקור-חוץ
תחומים משיקים
- ניהול מוצר והבנת משתמשים
- קידום אורגני (SEO) במנועי חיפוש
- חוויית משתמש (UX) ו-UI-Thinking
דרישות התפקיד
- ניסיון מוכח בהובלת פיתוח מערכות Web בקצב ייצור.
- שליטה מעשית ב-Next.js ו-NestJS/Node.js/TypeScript.
- היכרות עמוקה עם PostgreSQL ו-Redis, כולל תכנון סכמות ואינדוקסים.
- עבודה עם AWS (ו/או Terraform) – או ניהול ספק חיצוני בתחום.
- הבנה חזקה ב-SEO, ביצועים (Lighthouse/Core Web Vitals) ו-Analytics.
- יכולת ניהולית, תקשורת בין-אישית מצוינת ו-Ownership גבוה.
יתרון גדול אם יש
- ניסיון באתרים עתירי-תנועה/חדשות (cache, CDN, Edge, Observability).
- CI/CD (GitHub Actions), בדיקות אוטומטיות ונוהלי Code Review.
- GraphQL, Storybook/Design Systems, נגישות (a11y).
- ניהול קבלני משנה וחלוקת תפקידים יעילה.
אנחנו מחפשים את כל מי שמחפש/ת:
- השפעה ישירה על מוצר תוכן נגיש למאות אלפי משתמשים.
- אוטונומיה גבוהה בקבלת החלטות וטיוב ה-Roadmap.
- סביבת עבודה נעימה עם אנשים שאכפת להם מהמוצר ומהקוראים.
להגשת מועמדות:
שלחו קו״ח/קישור ל-GitHub/LinkedIn ל- dev@kikar.co.il
מגורים: ירושלים והסביבה