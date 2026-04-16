החשיפה ב'כיכר' גרמה לתסיסה בסוריה ולמבוכה בירדן | כל הפרטים 

10 10 0:00 / 1:08

הראיון שנערך כאן ב'כיכר השבת', בתכנית הפרשנות והאקטואליה 'אח'באר כיכר', עם מאלק אבו-ח'יר, ראש מפלגת 'הלגיון הסורי', הפך בימים האחרונים לשיחת היום במסדרונות המודיעין במזרח התיכון.

כזכור, במהלך הראיון נחשף לראשונה כי בכיר במנגנוני הביטחון של אבו מוחמד אל-ג'ולאני הוא למעשה טרוריסט ירדני, המבוקש מזה שנים על ידי השלטונות בעמאן בגין פעילות חבלנית ענפה. הפרסום, שהופץ במהירות בכלי התקשורת הערביים ובציר המודיעיני בסוריה, עורר זעם חסר תקדים בארמון המלוכה הירדני. המלך עבדאללה, כך לפי דיווחים שהגיעו למערכת, דרש מהצד הסורי הבהרות מיידיות על הנוכחות של גורמי טרור ירדנים בדרגות בכירות כל כך מעבר לגבול – דבר המהווה איום ישיר על ביטחון הממלכה. הדיל המלוכלך מתחת לפני השטח: האיום הממשי שישנה את פני המזרח התיכון משה אריה | 09.04.26 כדי לשכך את חמתם של הירדנים ולמנוע משבר דיפלומטי חריף שעלול להידרדר לעימות חזיתי, הגיעה בימים האחרונים משלחת של בכירים סורים לירדן. תחת הכסות של "דיונים על שיתוף פעולה אזורי", נסגר דיל מקומם מתחת לשולחן: סוריה הסכימה להגדיל משמעותית את אחוזי המים שהיא מעבירה לירדן מנהר הירמוך, הנובע בשטחה.

הפגישה הסורית אצל מלך ירדן

דיווח על כך שסורים נתנו לירדן מהנהר

המהלך הזה, שנועד לרצות את המלך עבדאללה בעקבות המבוכה האדירה שגרמה החשיפה ב'כיכר', מעורר כעת תסיסה אדירה בתוך סוריה. "בזמן שהעם הסורי מת מצמא והתשתיות בקריסה, המשטר מחלק את המים שלנו כשוחד למלך ירדן רק כדי לכסות על הפאשלות שלו", אומרים גורמים באופוזיציה הסורית בשיחה עם מערכת 'אח'באר כיכר'.

ההשפעה האזורית של 'אח'באר כיכר'

שוב מתברר כי המידע הבלעדי והניתוחים המובאים בתוכניתם של משה אריה וחיים שגב אינם נשארים רק בגבולות המגזר החרדי או המדינה. החשיפות המודיעיניות חודרות את חומות המדינות השכנות, מגיעות לשולחנותיהם של מקבלי ההחלטות ומשפיעות ישירות על הדינמיקה הגיאופוליטית בצמרת המזרח התיכון.

מערכת 'כיכר השבת' תמשיך לעקוב ולדווח על השלכות הפרשה המטלטלת.