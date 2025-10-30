הרב יעקב רוזנהיים נולד בעיר פרנקפורט, חייו של יעקב הצעיר עוצבו בצל המאבק בין הרב שמשון רפאל הירש (רש"ר הירש) והרב יצחק דב במברגר, הנוגע לחובת הפרישה מהקהילה הכללית.

משפחתו השתייכה למיעוט האורתודוקסי בפרנקפורט שהלך בדרכו של הרב הירש וכונן עדה נפרדת, אשר דגלה בשיטת "תורה עם דרך ארץ", שמירה קפדנית על מצוות התורה יחד עם אימוץ התרבות הגרמנית. עדות לדרך בה חונך רוזנהיים ניתן למצוא בכך שאמו הייתה הראשונה בקהילה שכיסתה את ראשה, לבקשת הרב שמשון רפאל הירש.

סבו של רוזנהיים שימש כיועץ לברון שמעון וולף רוטשילד. בנעוריו, לאחר שסיים את לימודיו, עבד רוזנהיים כפקיד בנק ולאחר מכן כעוזר בבית הוצאה לאור, ובערבים למד תורה מפי הרב שלמה זלמן ברויאר, חתנו של רש"ר הירש.

אחד ההיבטים המעצבים בדמותו, כפי שסיפר בזיכרונותיו, היה דאבתו על היחס המתנשא והמזלזל של קהילתו, ושל יהדות גרמניה כולה, כלפי האוסטיודן (יהודי מזרח אירופה). רגישות זו אולי סייעה לו מאוחר יותר במאמציו לאחד את כל חלקי היהדות האורתודוקסית.

פעילותו הציבורית החלה בהקמת "אגודת שומרי שבת", שמטרתה הייתה לסייע לשומרי שבת למצוא משרות בתעשייה, לממן ביטוח למחוסרי עבודה ולפעול לחקיקת חוקים למענם בפרלמנטים בגרמניה. בהמשך עמד בראש "ההתאחדות החופשית להגנת האינטרסים של היהדות האורתודוקסית". הוא רכש את העיתון האורתודוקסי "דער איזראעליט", שהפך לבמה להפצת השקפותיו על ארגונה של האורתודוקסיה.