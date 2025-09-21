כיכר השבת
הג'יהאדיסט בחליפה

היסטוריה בוושינגטון: נשיא סוריה א-שרע נחת בארה"ב לקראת נאום בעצרת האו"ם

ברקע הדיווחים על הסכם ביטחוני המתקרב בין ישראל וסוריה, נשיא סוריה אחמד א-שרע הגיע הבוקר לוושינגטון הבירה לביקור רשמי בן חמישה ימים, אירוע שכמותו לא קרה עשרות שנים | הנשיא הסורי צפוי להיפגש עם עמיתו האמריקני טראמפ ביום שני ולשאת את נאומו בעצרת ביום רביעי | נתניהו אמר היום כי "אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים - יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד" (מדיני, העולם הערבי)

נשיא סוריה בדרכו לארצות הברית (צילום: תקשורת סורית)

נשיא אחמד א-שרע הגיע הבוקר (ראשון), לוושינגטון הבירה לביקור רשמי בן חמישה ימים, הראשון של נשיא סורי בארצות הברית מזה יותר משני עשורים. הנשיא מלווה על ידי שר החוץ חסן א-שייבאני והשגריר באו"ם איברהים אל-אולאבי.

שר החוץ הסורי, אסעד א-שייבאני, נמצא מיום חמישי בוושינגטון כדי להכין את ביקורו ההיסטורי של נשיא סוריה, אחמד א-שרע באו"ם.

א-שרע יהיה הנשיא הסורי הראשון שדורך בארה"ב מזה 25 שנה והמנהיג הסורי הראשון שיעלה לנאום באסיפה הכללית של האו"ם מזה 58 שנה.

נשיא סוריה צפוי להיפגש עם עמיתו האמריקני ביום שני ולשאת את נאומו בעצרת ביום רביעי. א-שרע כזכור, אמר לעיתונאים בימים האחרונים שייתכן שהשיחות בין המדינות על הסכם ביטחוני יובילו לתוצאות בימים הקרובים.

פגישת טראמפ ואל ג'ולאני (צילום: הבית הלבן)

מקורות מסרו לטלוויזיה הסורית כי הביקור ידון בשיקום היחסים הדיפלומטיים בין דמשק לוושינגטון, כולל פתיחתה מחדש של שגרירות סוריה בבירה האמריקאית.

על פי מקורות בתקשורת, שארע ייפגש הערב עם חברי הקהילה הסורית בארצות הברית. הוא צפוי לשאת נאום בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות בימים הקרובים, הראשון של נשיא סורי מאז 1967, שם יציג את חזונו ל"סוריה חדשה".

הביקור האחרון של נשיא סורי בארצות הברית התקיים ביוני 1967, כאשר נור אל-דין אל-אתסי השתתף במושב מיוחד של העצרת הכללית של האומות המאוחדות בניו יורק ונשא נאום לאחר מלחמת ששת הימים.

אמש דווח בכאן 11, כי גורם סורי שמקורב לשלטון טען שההסכם מבחינתם "די מוכן", וחתימה עליו בהחלט באה בחשבון בימים הקרובים, בשולי עצרת האו"ם בניו יורק. בדיווח נכתב כי בישראל אומרים שממשל טראמפ מפעיל לחצים כדי להציג פריצת דרך במגעים בין סוריה וישראל כבר במהלך עצרת האו"ם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר