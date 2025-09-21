נשיא סוריה בדרכו לארצות הברית ( צילום: תקשורת סורית )

נשיא סוריה אחמד א-שרע הגיע הבוקר (ראשון), לוושינגטון הבירה לביקור רשמי בן חמישה ימים, הראשון של נשיא סורי בארצות הברית מזה יותר משני עשורים. הנשיא מלווה על ידי שר החוץ חסן א-שייבאני והשגריר באו"ם איברהים אל-אולאבי.

שר החוץ הסורי, אסעד א-שייבאני, נמצא מיום חמישי בוושינגטון כדי להכין את ביקורו ההיסטורי של נשיא סוריה, אחמד א-שרע באו"ם. א-שרע יהיה הנשיא הסורי הראשון שדורך בארה"ב מזה 25 שנה והמנהיג הסורי הראשון שיעלה לנאום באסיפה הכללית של האו"ם מזה 58 שנה. נשיא סוריה צפוי להיפגש עם עמיתו האמריקני טראמפ ביום שני ולשאת את נאומו בעצרת ביום רביעי. א-שרע כזכור, אמר לעיתונאים בימים האחרונים שייתכן שהשיחות בין המדינות על הסכם ביטחוני יובילו לתוצאות בימים הקרובים.

פגישת טראמפ ואל ג'ולאני ( צילום: הבית הלבן )

מקורות מסרו לטלוויזיה הסורית כי הביקור ידון בשיקום היחסים הדיפלומטיים בין דמשק לוושינגטון, כולל פתיחתה מחדש של שגרירות סוריה בבירה האמריקאית.

על פי מקורות בתקשורת, שארע ייפגש הערב עם חברי הקהילה הסורית בארצות הברית. הוא צפוי לשאת נאום בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות בימים הקרובים, הראשון של נשיא סורי מאז 1967, שם יציג את חזונו ל"סוריה חדשה".

הביקור האחרון של נשיא סורי בארצות הברית התקיים ביוני 1967, כאשר נור אל-דין אל-אתסי השתתף במושב מיוחד של העצרת הכללית של האומות המאוחדות בניו יורק ונשא נאום לאחר מלחמת ששת הימים.

אמש דווח בכאן 11, כי גורם סורי שמקורב לשלטון טען שההסכם מבחינתם "די מוכן", וחתימה עליו בהחלט באה בחשבון בימים הקרובים, בשולי עצרת האו"ם בניו יורק. בדיווח נכתב כי בישראל אומרים שממשל טראמפ מפעיל לחצים כדי להציג פריצת דרך במגעים בין סוריה וישראל כבר במהלך עצרת האו"ם.