כולם מדברים על יין - אבל כמה אתם באמת מבינים?

קרה לכם שישבתם בארוחה או באירוע, ומישהו התחיל לזרוק מושגים כמו "עפיצות", "בלנד עם גוף מלא", או "יישון בחבית"? ואתם רק הנהנתם בנימוס, אבל עמוק בפנים שאלתם את עצמכם: מה זה בכלל אומר?
או שאולי אתם מהסוג שמתחיל להסביר על שנת הבציר והטרואר, לפני שמישהו מספיק להגיד "לחיים"?
כך או כך – עכשיו יש לכם הזדמנות לבדוק באמת כמה אתם מבינים ביין.
לרגל השנה החדשה, יקב טפרברג, היקב הוותיק בישראל. מזמין אתכם לאתגר קליל, כיפי וטעים במיוחד:
בכמה שאלות קצרות תגלו:
• איזה טיפוס יין אתם?
• אילו מיתוסים הגיע הזמן לנפץ?
• ועד כמה אתם באמת 'מייבינים'?
המבחן מתאים לכולם: חובבי יין, מקצוענים מזדמנים, וגם כאלה שפשוט אוהבים לחגוג עם בקבוק טוב על השולחן.
פותחים שנה בטוב - עם יינות טפרברג האיכותיים ועם מבחן אחד שישאיר לכם טעם של עוד.
