כיכר השבת
הופכים דף 

עבודה זרה דף ס"ב | האם מותר להשתמש בסכין של תליין המלך?

לומדי הדף היומי במסכת עבודה זרה דף ס"ב, עסקו השבוע  באיסור ההנאה מכלים שבית הדין הרג בהם בני אדם | מקרה מעניין בשוחט שרצה לעשות שימוש בחרב התליין של המלך, והאם שחיטת בהמה נחשבת להנאה? (יהדות, הדף-היומי)

איור דוד וגליית מעובד מתוך שער פירוש אור החיים דפוס ראשון (צילום: AI)

בדף היומי במסכת עבודה זרה דף ס"ב שנינו אודות הרוגי בית דין. לעניין כלים ששימשו להמתתם, בין אם זו אבן שבה נסקל החייב סקילה, עץ שעליו נתלה, סייף שבו נהרג, או סודר שבו נחנק, כולם נקברים עם המת ואסורים בהנאה, כדין המת עצמו.

סוגיה זו מעלה שאלה עקרונית: האם דין זה של איסור הנאה חל על כל כלי ששימש להריגת אדם, גם אם לא הייתה זו הריגה בבית דין? גדולי הפוסקים דנו בשאלה זו והעלו דעות שונות.

מקרה מעניין שהובא לדיון עוסק בשוחט מקצועי שרכש לעצמו סכין שחיטה מיוחדת. לאחר חיפוש ממושך, רכש השוחט את חרבו של תליין המלך, חידד ושייף אותה לצרכיו, והפכה לסכין שחיטה מהודרת. המעשה הובא לפני רבי יעקב אשכנזי, בעל ה"יעב"ץ" (שו"ת ח"ב סי' קנ"ח). ה"יעב"ץ" פסק שסכין זו אסורה בהנאה. נימוקו היה שחפץ שעל ידו נהרג אדם, אסור בהנאה. לפי פסיקתו, אסור לשחוט בה בהמה העומדת למות, משום שמעשה השחיטה נחשב להנאה. יש שהביאו ראיה לדבר מדברי הגמרא בדף היומי, שכלים שהרגו אדם אסורים בהנאה.

מנגד, רבי אברהם אשכנזי מרבני איזמיר (בספרו "מעשה אברהם", יו"ד סי' ו') מביא ראיה מאלפת לכך שכלי נשק שהומת בו אדם אינו בהכרח אסור בהנאה. הוא מתבסס על הכתוב בנביא (שמואל א' כא/י) המספר כי אחימלך הכהן העניק לדוד את חרבו של גוליית, בעת שדוד נמלט מפני שאול המלך. גוליית היה רוצח ידוע, ורבים נפחו את נשמתם באבחת חרבו. ובכל זאת, דוד השתמש בה. הדבר לכאורה מוכיח שחרב כזו אינה אסורה בהנאה. יש להעיר, כי ייתכן שגוליית הרג בחרבו רק נכרים ולא יהודים, וייתכן שיש הבדל בדין זה.

קרדיט: עלון מאורות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר