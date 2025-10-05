כיכר השבת
הדף היומי: מס' זבחים דף כ"א יום ראשון י"ג בתשרי

אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי על מסכת שבועות עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו﻿ • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)

