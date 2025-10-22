הצורך ההלכתי בריבוע מושלם של בתי התפילין העלה חשש עמוק בקרב פוסקים קדמונים ואחרונים כאחד: האם יכול האדם להשיג צמצום ודיוק ברמה כזו, שעל בסיסם יאמר את שם ה' בברכה בביטחון גמור, ללא חשש ברכה לבטלה?

הספק ההלכתי החמור ביותר הועלה על ידי הזרע יעקב (שו"ת או"ח סי' ב), אשר העיד על עצמו כי מיום היותו על דעתו לא בירך על הנחת התפילין. טעמו לכך נבע מבחינה מדוקדקת של המציאות: לדבריו, מעולם לא ראה תפילין שהיו מרובעות באופן מושלם, "מתחילתן ועד סופן". מסקנתו הייתה כי "אי אפשר לצמצם" את הריבוע הנדרש, ולכן המניח תפילין מברך עליהן נכנס בהכרח לחשש ברכה לבטלה.

בעל עמודי אש (אייזנשטיין, קונטרס מעון הברכות שו"ת סי' ב אות י) הציע כי חשש זה של הזרע יעקב יכול לשמש בסיס לביאור מנהגם של גדולי ראשונים. הוא מצא בפסקי תוספות (מנחות פ"ג אות קכא) עדויות על מניחי תפילין בלא ברכה, ביניהם הרוקח, הר"ר אברהם והר"ר יב"ק. נראה כי גם טעמם של גדולי עולם אלו עשוי להיות החשש מפני אי-היכולת להשיג ריבוע מדויק, המונעת את אמירת הברכה.

לא בשמים היא - האם מותר לברך על תפילין?

בספרו, דן בעל עמודי אש בעיקר הנידון: האם עומדת לאדם היכולת להשיג צמצום גיאומטרי מושלם?

בתחילת בירורו, הובאה ראיה לכאורה המעידה כי גם פעולה המבוצעת באופן יזום על ידי אדם אינה ניתנת לצמצום מדויק. סוגיית הגמרא דנה בכהן הגדול המזה דם על "טהרו של מזבח" – היינו על חצי גבהו. הגמרא קובעת כי גם במקרה זה, תמיד ימצא הדם מחולק: חציו למעלה בחצי המזבח העליון, וחציו למטה בחצי המזבח התחתון. ביאר רש"י (ד"ה מאי לאו) כי הסיבה לכך היא ש"אי אפשר לצמצם". מכיוון שנתינת הדם היא פעולה בידי אדם, משתמע לכאורה שגם האדם אינו יכול להגיע לרמת דיוק מושלמת.

בעל עמודי אש דחה ראיה זו. הוא קבע כי העיקר להלכה הוא שבידי אדם אפשר לצמצם. הבעיה בסוגיית המזבח אינה נעוצה בחוסר יכולת כללית של האדם, אלא בהקשר הספציפי: שם מדובר על "שפיכה מרחוק". בפעולה מעין זו, הכל מודים שאי אפשר לצמצם, כפי שפסק גם המנחת יהודא (שו"ת יו"ד סי' ל).

למרות הספקות, מסיק בעל עמודי אש מסקנה הלכתית איתנה, אשר מכשירה את ברכת התפילין באמצעות הכלל "ממה נפשך": אם אפשר לצמצם: אם הדיוק המושלם אכן אפשרי על ידי האדם, אזי יש בידינו תפילין מרובעות וכשרות כהלכתן, ועל כן יש לברך עליהן. אם אי אפשר לצמצם: אם האדם אינו מסוגל להשיג ריבוע מושלם, הרי שעל כורחך יש לומר שהתורה לא הקפידה על צמצום הריבוע ברמה בלתי ניתנת להשגה. במקרה זה, כיוון שאנו עושים כל שביכולתנו לעשותן נכונות, הן כשרות לברכה.