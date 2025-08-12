סגן הרמטכ"ל לשעבר וראש המל"ל לשעבר, עוזי דיין, מתייצב באופן חד וברור מאחורי נקיטת קו פעולה צבאי מלא ברצועת עזה. לדבריו, למרות ההסכמה הרחבה בישראל על מטרות המלחמה, חיסול שלטון חמאס והחזרת החטופים, הדרך להשגתן היא באמצעות כיבוש מלא של השטח.

דיין הסביר כי במשך תקופה ארוכה נקטה ישראל באסטרטגיה של לחץ צבאי נקודתי בתקווה שיביא לעסקה עם חמאס, אך הדבר לא צלח. הוא טוען כי ארגון טרור כמו חמאס לא ייכנע ללא איום ממשי על עצם קיומו - שליטה בשטח, בפיקוד ובמשאבים.

לדבריו, ישראל מחזיקה כיום בכ־80 אחוז משטח הרצועה, אך נדרשת השתלטות על יתר השטח, לרבות צמתים מרכזיים, מתקנים חיוניים, שטחים שולטים ופתחי מנהרות גדולות. "צריך להיות עם היד על השיבר של האוכל, המים, החשמל והדלק", אמר, והדגיש כי שליטה כזו תגדיל את הסיכוי להחזרת החטופים ותאפשר הכרעה מהירה יותר.

דיין מזהיר מפני מריחת זמן שלדבריו תביא ללחץ בינלאומי, פגיעה בעמדת ישראל בעולם ואף למריבות פנימיות. "ככל שלוקח זמן העולם יתערב, יופעלו עלינו לחצים, ויכולת הפעולה שלנו תצטמצם", אמר.

על האפשרות של סגירת השיבר לתושבי עזה, כפי שהציעו חלק מהגורמים, דיין טוען כי מדובר בצעד שלא ישפיע על חמאס, שכן לדבריו "לחמאס לא אכפת ממצב האוכלוסייה". במקום זאת, הוא מדגיש את הצורך בפעולה צבאית נחושה ומהירה.

בעניין החטופים, דיין מתנגד למהלך של ויתורים מוקדמים: "החטופים מבחינת חמאס הם ביטוח חיים. אם נוותר לפני שהם בידינו, זה ישדר חולשה ויעודד חטיפות נוספות בעתיד". עם זאת, הוא מציין כי הוא בעד עסקאות רחבות כל עוד הן מתבצעות לאחר הישגים צבאיים משמעותיים.

את המסר שלו לדרג המדיני הוא מסכם בקצרה: "מה שצריך לקרות מהר ככל האפשר זה כיבוש מלא של רצועת עזה. זו הדרך הטובה ביותר גם לנצח את חמאס וגם להחזיר את החטופים".