הכנה לליל הסדר ( צילום: יעקב כהן )

1. הקדמה לסדר

האם חייבים להיצמד להצעות של בעל ההגדה להגביה או לכסות את הקערה או שאפשר לעשות שינויים אחרים?

Your browser does not support the audio element.

2. ארבעת הסימנים הראשונים הכרת הקערה לילדים

למה לא מברכים על הנטילה לכרפס

החובה לגעת בירק ביד ולא באמצעות כלי

ולמה צריך לשאול כל כך הרבה שאלות?

Your browser does not support the audio element.

3. שאלות הילדים

למעשה, שאלות הבנים, הם שאלות של הבדלים - ולא מצאנו ששואלים כלום על ההיסטוריה. למה?

בנוסף, איזו שאלה חסרה מנוסח המשנה במסכת פסחים?

Your browser does not support the audio element.

4. ארבעה בנים

שאלת בסיס: איך יתכן שכל אחד שאל שאלה אחרת, והתשובה היא אותה תשובה לכולם?

הבנה שונה וחדשה - מיהם ארבעת הבנים?

מהי חשיבות הסיפור על התנאים שסיפרו יציאת מצרים כל הלילה?

ומדוע באו כל התנאים לרבי עקיבא?

Your browser does not support the audio element.

5. סיפור יציאת מצרים

ההיסטוריה של עם ישראל, האבות הקדושים ורצונו של לבן לעקור את הכל.

Your browser does not support the audio element.

6. שני פסוקים ראשונים

חובה לתת ליבנו, שאריכות הדברים יכולה להיות רק עם סבלנות רבה, ודווקא בחלק זה לתת לילדים להרחיב מרעיונותיהם שקיבלו מהתלמוד תורה ומבית הספר כי הוא חלק לימודי ועליו נאמר שהמרבה לספר ביציאת מצרים הרי הוא משובח.

Your browser does not support the audio element.

7. שני פסוקים אחרונים

המשך... ועיקר סיפור יציאת מצרים מדאורייתא.

Your browser does not support the audio element.

8. עשרת המכות

מידה כנגד מידה.

מדוע קיבלו כל מכה ולמה דווקא המכות האלה?

פירוט ניסי המכה

Your browser does not support the audio element.

9. המכות שעל הים

מחלוקת רבתי של תנאים במספר המכות שלקו המצרים בים.

במה הם נחלקו?

ומהי המכה ה-174?

Your browser does not support the audio element.

10. סיום מגיד

שבחי הקב"ה - ותמצות התשובות לשאלות הבנים.

פסח מצה ומרור

ואיזה סימן מסימני הסדר מתחבא - בנוסף - בתוך מגיד?

Your browser does not support the audio element.

11. מנהגים והלכות

רחצה ומוציא-מצה

מרור

כורך

שולחן עורך

Your browser does not support the audio element.

12. מנהגים והלכות

סימנים

צפון

ברך

הלל

נרצה

Your browser does not support the audio element.

13. ביאור הפיוטים