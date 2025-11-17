כיכר השבת
אֱמֶת מַה נֶּהְדָּר 

מראה שלא תשכחו: מדוע הגר"ד לנדו והגר"ד סגל, התכתבו ביניהם במהלך הכינוס?

במהלך הדינר שנערך אמש בבני ברק, נקלטה בעדשת המצלמה מראה משובב נפש, של שני גדולי הרבנים - הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי דן סגל, כשהם מחליפים דברים באמצעות פתקים | צפו (חדשות חרדים)

חילופי הפתקים בדינר (צילום: עזרא טרבלסי)

גדולי ישראל התכנסו אמש (ראשון) ברחוב אנילביץ בעיר בני ברק, לדינר עבור קרן עולם התורה, במהלך האירוע נרשם מראה יוצא דופן.

הדינר כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', נערך בביתו של הנגיד יששכר קנול ונאסף שם סכום כסף לא מבוטל לטובת הקרן.

בשיאו של המעמד הרשמי נראו ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והמשגיח הגאון רבי דן סגל, שקועים בדו־שיח כתוב, כשהם מחליפים ביניהם פתקים בזה אחר זה.

בתיעוד, נראה הגר״ד סגל פותח בכתיבה, תוך שהוא מעביר את הפתק לראש הישיבה, שהשיב לו מיד בכתב ידו.

חילופי הדברים נמשכו מספר דקות ברציפות, כשברקע נמשכת התוכנית הרשמית. בשלב מסוים נראה כי עלה בין השניים נושא טעון ליבון, מה שהוביל להמשך הדיון הכתוב בקצב ער יותר.

הסצנה החריגה – שיחה תורנית שקטה באמצעות פתקים, בתוך אירוע רב־משתתפים – בלטה על רקע המעמד והמחישה את העיסוק המתמיד של הרבנים בעניינים העומדים על סדר היום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר