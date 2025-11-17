גדולי ישראל התכנסו אמש (ראשון) ברחוב אנילביץ בעיר בני ברק, לדינר עבור קרן עולם התורה, במהלך האירוע נרשם מראה יוצא דופן.

הדינר כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', נערך בביתו של הנגיד יששכר קנול ונאסף שם סכום כסף לא מבוטל לטובת הקרן.

בשיאו של המעמד הרשמי נראו ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והמשגיח הגאון רבי דן סגל, שקועים בדו־שיח כתוב, כשהם מחליפים ביניהם פתקים בזה אחר זה.

בתיעוד, נראה הגר״ד סגל פותח בכתיבה, תוך שהוא מעביר את הפתק לראש הישיבה, שהשיב לו מיד בכתב ידו.

חילופי הדברים נמשכו מספר דקות ברציפות, כשברקע נמשכת התוכנית הרשמית. בשלב מסוים נראה כי עלה בין השניים נושא טעון ליבון, מה שהוביל להמשך הדיון הכתוב בקצב ער יותר.

הסצנה החריגה – שיחה תורנית שקטה באמצעות פתקים, בתוך אירוע רב־משתתפים – בלטה על רקע המעמד והמחישה את העיסוק המתמיד של הרבנים בעניינים העומדים על סדר היום.