כיכר השבת
שניים נעצרו

מאבק חסר פשרות: זה מה שגילו הבלשים בתוך הדירה בעיר החרדית

בלשי המשטרה הגיעו לדירה ברחוב דנגור בעיר החרדית בני ברק עם צו חיפוש, ומצאו בפנים מעבדה שלפי החשד משמשת לייצור וגידול סמים. שני חשודים, אחד מהם צעיר תושב העיר, נעצרו במקום ונכלאו (בארץ)

1תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

בתוך דירה תמימה ברחוב דנגור בעיר החרדית בני ברק התגלתה מעבדה שלפי החשד שימשה לייצור וגידול סמים. שני חשודים בהפעלתה ובהחזקתה נעצרו ונכלאו.

המעבדה נתפסה אתמול, כך מסרה היום (שני) המשטרה, "במסגרת המאבק חסר הפשרות שמנהלת משטרת ישראל נגד נגע הסמים".

בלשי משטרת בני ברק-רמת גן הגיעו לרחוב בעיר החרדית כדי לבצע בו חיפוש, על פי צו בית משפט. הם נכנסו לדירה ושם גילו את המעבדה.

בנוסף תפסו השוטרים בדירה 156 שתילים של קנאביס במשקל 31 ק"ג ברוטו. בנוסף, ברכב אותר חומר החשוד כסם מסוג קוקאין במשקל 10 גרם ברוטו.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

כאמור, שני החשודים במעשה נעצרו. אחד מהם הוא בן 25 תושב בני ברק, והשני הוא בן 24 תושב רחובות. שניהם הובאו לחקירה בתחנה שבסיומה נכלאו. בית המשפט האריך את מעצרם עד יום חמישי השבוע.

בתוך כך, מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף, חתם אתמול על צו סגירה לדירה למשך חודש ועד לתאריך 23/3/26.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כואב הלב שהבחור הזה יכל ללכת לצבא במקום לכלא
תושב העיר

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר